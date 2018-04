Superdruk op Hoofdweg voor Kom in de Kas

De Kwakel – Over bezoekers hebben de deelnemers aan de afgelopen editie van Kom in de Kas niet hoeven klagen. Misschien hebben ze zelfs stiekem even gedacht om een ‘tandje minder’, want was het druk aan de Hoofdweg. Superdruk zelfs en waarschijnlijk was het zonnige weer hier mede debet aan.

Zowel zaterdag 7 als zondag 8 april was het file rijden, fietsen en lopen richting de zes kassencomplexen en eenmaal in de bedrijven was het behoorlijk druk. Maar, de moeite was het zeker waard. Wat was er veel te zien en te genieten. Prachtige bloemensoorten, bloeiende planten en paprika’s in allerlei vormen. Verrast was menig bezoeker over de verschillende technieken die gebruikt worden om het bloei- en groeiproces te begeleiden. Interessant waren ook de diverse verhalen van de medewerkers tijdens de rondleidingen in de kassen.

Kom in de Kas is leuk, mooi, gezellig en leerzaam! Voor de kinderen had de organisatie extra activiteiten in petto. Zo stond een springkussen klaar, maakte een clown allerlei vrolijke dieren en figuren van ballonnen en konden ze deelnemen aan een interactieve speurtocht. Veel animo was er voor het optreden van Opera Familia en de optredens werden steevast beloond met een gemeend applaus. Kom in de Kas: Zeker weer honderd procent geslaagd!

Foto: www.kicksfotos.nl