Documentaire ‘My Generation’ te zien in P60

Amstelveen – ‘My Generation’ is een inspirerende documentaire van Anne-Marieke Graafmans. Een jaar lang volgde ze een groep senioren die op initiatief van Cpunt en Amstelring vijf jaar geleden samenkwamen en een rockkoor vormden in Hoofddorp. De film neemt je mee op hun muzikale reis naar hun grootste optreden ooit: de Zwarte Cross. Te zien op dinsdag 8 oktober in Poppodium P60 op het Stadsplein in Amstelveen. Aanvang is 15.30 uur, zaal open vanaf 15.00 uur. Ondanks de uitdagingen van het ouder worden, laten de rockers van My Generation zien hoe muziek mensen kan verbinden, ongeacht hun leeftijd. De documentaire biedt een warme en persoonlijke blik op hun vriendschappen, gezamenlijke kracht en gedeelde passie voor rockmuziek. Het My Generation rockkoor Hoofddorp geeft speciaal voor deze vertoning voorafgaand aan de film een klein optreden. Aansluitend wordt de documentaire getoond en na afloop kan er geborreld worden in het P60 Café. Tickets à 10 euro zijn verkrijgbaar via de website, maar ook aan de zaal.

My Generation Amstelveen

My Generation is een samenwerking tussen zorgorganisatie Amstelring en een cultuurinstelling. In Amstelveen is dat natuurlijk het Poppodium P60. Samen organiseren zij activiteiten met een krachtige boodschap: achter de geraniums vandaan komen en volop genieten van het leven, ongeacht leeftijd of kwetsbaarheid. My Generation gaat over het doorbreken van het stereotiepe beeldvorming rond ouderdom en het bewijzen dat het nooit te laat is om nieuwe avonturen aan te gaan of nieuwe passies te ontdekken.

Rockkoor

Naast activiteiten zoals muziekmiddagen is er ook in Amstelveen een Rockkoor My Generation! Bij My Generation Amstelveen op de dinsdagmiddag kan echt iedereen zich aansluiten, een gouden stem of zangervaring is absoluut geen vereiste! Gewoon fijn informeel soul- rock- en pop-klassiekers zingen. De gezelligheid staat voorop dus kom gerust een keertje vrijblijvend de sfeer proeven. Er wordt elke dinsdag vanaf 16.00 tot 17.30 uur gerepeteerd in de grote popzaal van P60. Voor en na de repetitie is er vrijblijvend gelegenheid om wat met elkaar te drinken en te praten. De kosten bedragen slechts 4 euro en deze kunnen per keer worden betaald via de pin. De eerste keer is uiteraard gratis zodat je even de sfeer proeven kunt. Ook iets voor jou maar heb je nog vragen, laat het dan weten via mygeneration@amstelring.nl. Of kom dinsdagmiddag gewoon eens langs om het sfeertje te proeven, je bent van harte welkom!

Op televisie

De documentaire ‘My Generation’ is donderdag 10 oktober te zien om 22.20 uur bij de EO op NPO 2.

Foto: Optreden My Generation Popkoor Hoofddorp (aangeleverd)