Definition van JuudsDanceCentre: Nederlands Kampioen 2024!

De Ronde Venen – Zondag 2 juni was het zover, het Nederlands Kampioenschap van WeKnowYouCanDance. Drie teams van JuudsDanceCentre, Saar Verdonk met haar solo, Sam Posdijk en Saar Verdonk met hun duo hadden zich geplaatst voor dit kampioenschap. Door andere verplichtingen konden D-formation en duo Saar en Sam niet mee doen helaas. Maar X-plosion, Definition en Saar gingen op voor het Nederlands kampioenschap onder leiding van Nynke Brugman. In elke categorie mochten de zes beste teams zich nog eenmaal met elkaar meten dus het niveau lag hoog en de concurrentie was groot.

In wedstrijd 3 was X-plosion als eerste aan de beurt in categorie 4/5B freestyle, met wat kleine aanpassingen dansten ze hun Rihannamix superstrak en knalden ze van het podium met hun vrolijke energie. Een plek bij de beste drie moest toch haalbaar zijn vandaag… Maar helaas voor hen geen podiumplek tijdens dit NK, waar zij in voorrondes nog wel een derde plek behaalden, vielen zij vandaag net buiten de prijzen. Toch super gedanst meiden!

Definition mocht als allerlaatste in de categorie hun Aladdinremix laten zien, ook hier hebben we na de verschillende voorrondes wat aanpassingen gedaan en dat was te merken. Dat de choreografie van Aladdin zo’n beetje aan de andere kant van de wereld is verzonnen en gemaakt door Judith, maar hier overgebracht aan het team, aangeleerd en verder getraind en gecleand door Nynke, maakt deze choreo toch wel heel speciaal. Het energielevel lag hoog, strak en met de juiste mysterieuze uitstraling brachten zij hun nummer met de juiste formaties en techniek op het podium. En dat heeft de jury ook gezien en beloond: Definition is Nederlands Kampioen bij WeKnowYouCanDance!

In wedstrijd 3 mocht ook Saar Verdonk haar solo laten zien. Zij bracht haar solo met veel gevoel en inlevingsvermogen ten tonele en werd beloond met een tweede plaats. Tweede van Nederland bij de solo’s is een supermooie prestatie Saar!

Beide teams hebben staan genieten op het podium en alle meiden hebben even hard gestreden, supertrots op jullie! Ze hebben als aandenken aan hun deelname aan het NK een mooie medaille ontvangen. Een fijne afsluiting van een gezellig, sportief en competitief wedstrijdseizoen bij WeKnowYouCanDance!

