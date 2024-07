De Climate Classic, 375 km. van Breda naar Groningen

Regio – Op vrijdag 21 juni hebben Petra van Leeuwen, Frank van Dijk en Aad Rekelhof, deelgenomen aan de Climate Classic, een fietsevenement dat aandacht vraagt voor de impact van klimaatverandering. Samen waren zij de uitdaging aangegaan om op 1 dag van Breda naar Groningen te fietsen, een afstand van maar liefst 375 kilometer. De afstand op zich maakt het al een pittige tocht, maar windkracht 2 uit het noordoosten maakte de uitdaging nog een stukje zwaarder. De Climate Classic volgt de lijn van de toekomstige kustlijn als de zeespiegel zou stijgen met 2 meter. De mooie route bracht ons langs diverse landschappen en steden, en herinnerde ons constant aan de noodzaak van klimaatmaatregelen. Het fietsen langs gebieden die in de toekomst mogelijk onder water komen te staan, maakte de urgentie van de klimaatproblematiek tastbaar.

De tocht

De tocht begon vroeg in de ochtend, om 5.30 uur in Breda. Met enige vertraging aan de start voor Frank en Aad wegens een technisch mankement aan het schakelsysteem. Het resetten van het schakelsysteem leverde heb bijna een uur vertraging op. Met een goed humeur en vastberadenheid werd gestart voor de lange rit naar het noorden. Onderweg werden ze gesteund door vele andere fietsers, die allemaal dezelfde boodschap uitdroegen: het is tijd om in actie te komen tegen klimaatverandering. Met de mooie dubbelzinnige uitspraak op het shirt “Parijs is nog ver”. Uiteraard doelend op het klimaatakkoord dat is gesloten in Parijs om de stijging van de temperatuur op aarde met maximaal met 2 graden Celsius te laten stijgen, maar ook met een knipoog naar deze gevleugelde uitspraak in de Tour de France.

Het was een goed georganiseerde tocht door een prachtig landschap. Er waren 5 tussenstops, waarbij ook het KNMI in De Bilt werd aangedaan. De sfeer onder de fietsers was goed met allemaal gelijkgestemden met maar één doel; Groningen halen. Gelukkig werd er goed samengewerkt om samen tegen de wind in door te trappen richting Groningen. Als je uren met elkaar fietst komen er ook leuke gesprekken op gang en kom je meer te weten over de motivatie van je mede-fietsers om deze climate-classic te rijden.

Nat

Alhoewel de weersvoorspellingen voor deze dag slecht waren met veel regen en zelfs onweer, viel dat achteraf mee. Het was droog en alleen aan het einde van de dag begon het te regenen waardoor Petra, Frank en Aad moe, nat en modderig in Groningen finishten. Het was een mooie uitdaging en een geweldige uitdaging. Zeker aan te raden en hopelijk fietsen wordt er volgend jaar met een heel Uithoorns en Kwakels team naar Groningen gefietst!

Foto: aangeleverd