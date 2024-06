De 45ste Dorpentocht in het zonnetje

Uithoorn – Veel deelnemers waren verrast door de route dit jaar. Zelfs mensen die al meer dan 20 keer hadden deelgenomen aan de Dorpentocht fietsten stukken die ze nooit eerder hadden gezien. Het blijkt steeds weer dat de organisatie van de Dorpentocht fietspaden weet te vinden die voor de meesten onbekend zijn. Steeds weer ontdekken deelnemers dat de omgeving waar zij wonen veel mooier is dan je verwacht. Maar ook leer je de aangrenzende dorpen wat beter kennen. Traditiegetrouw loopt de route via Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. Dit jaar ging de tocht ook een stukje door Amsterdam, waar het op verzoek de Oeverlanden aan deed, Badhoevedorp en Hoofddorp. Een zeer gevarieerde route.

Het weer heeft veel invloed op het aantal deelnemers aan de Dorpentocht. We hebben nogal een nat voorjaar en menigeen was verbaasd dat de Dorpentocht er nu al was. Het weer was de hele week, voorafgaand aan de tocht, zeer wisselvallig met maar één droge dag. De dag van de Dorpentocht begon fris en bewolkt maar rond het middaguur brak de zon door en de hele dag geen spat regen. Ideaal fietsweer volgens de 1.039 deelnemers. Die allen genoten hebben van de 45ste Dorpentocht. Het deelnemersveld is de laatste jaren aan het vergrijzen maar de organisatie was blij te zien dat er toch ook weer een wat jonger publiek deelnam. Soms zelfs met drie generaties tegelijk. De jongste deelnemer was slechts vijf jaar. Hij fietste de 35 km samen met z’n ouders.

Het goede doel waarvoor de deelnemers dit jaar fietsten was het Prinses Beatrix Spierfonds. Na aftrek van kosten bleef er € 3.956,– over voor het Spierfonds. En dat is een mooi bedrag waar het Spierfonds blij mee is. Miriam Mahieu kwam namens het Spierfonds de cheque in ontvangst nemen.

De 45ste was weer een lustrum en dan heeft de Dorpentocht altijd iets extra’s. Deze keer waren er prijzen te winnen. De trekking zal komende week plaatsvinden en de uitslag bekend gemaakt worden.

Foto aangeleverd.