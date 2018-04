Cursus determineren in De Heimanshof

Hoofddorp – Op dinsdag 17 april start een basiscursus determineren van planten op De Heimanshof in Hoofddorp. In de cursus leert u hoe u een plant op naam brengt en leert u kijken naar de belangrijkste kenmerken van een plant. Na de cursus kunt u de belangrijkste plantenfamilies onderscheiden en weet u van veel planten in welke familie ze thuishoren.

U leert een aantal algemene soorten kennen die je in de Haarlemmermeer en ver daarbuiten kunt tegenkomen. Met deze kennis wordt een wandeling op welke plek dan ook een stuk interessanter.

De cursus begint met een theoretische inleiding waarna u al snel praktisch aan de slag gaat met een loepje en een determinatieboek en -apparatuur. Het determineren vindt ook in de tuin zelf plaats. U heeft geen voorkennis nodig, maar wel nieuwsgierigheid en enthousiasme voor de natuur!

De cursusdata zijn dinsdag 17 april, 1 mei, 15 mei en 29 mei van 19.30 tot 22.00 uur. Locatie: de Kijkdoos van De Heimanshof, Wieger Bruinlaan 1 in Hoofddorp. De cursus is gratis voor leden van De Heimanshof en niet-leden betalen 25 euro. Voor meer informatie en aanmelding kan contact opgenomen worden met Jeroen Warmerdam via: j.b.warmerdam@quicknet.nl

Foto: De eenbes , één van de vele interessante en zeldzame plantensoorten waar de cursisten kennis mee maken.