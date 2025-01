‘Boeren’ met Herenboeren aan den Drecht

Leimuiden – Aan de route van Bilderdam naar Leimuiden, langs de Drecht, zit sinds 2,5 jaar Herenboeren aan den Drecht, een coöperatie van 200 gezinnen uit de buurt van Leimuiden, Kaag en Braassem, Aalsmeer en Kudelstaart, maar ook verderop uit het Groene Hart, zoals Leiden en Alphen aan den Rijn. Op dit kleinschalig gemengd boerenbedrijf van 23 hectare verzorgen de leden samen met de boeren de gewassen en dieren.

Sinds de oprichting is het grasland voor een deel omgetoverd in tuinbouw, akkerbouw en een boomgaard met 2500 bomen en struiken. Alle fruit, groenten, aardappels en graan worden verbouwd zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De groenten die van het land komen zijn onder andere pompoen, bieten verschillende boonsoorten, courgettes, prei, sla, bloemkool en boerenkool. Eigenlijk alles wat in de supermarkt te koop is maar dan onbespoten en veel lekkerder en gezonder. In de tunnelkas worden ook tomaten en paprika gekweekt.

Diervriendelijk

Naast de groenten en het fruit worden er op een diervriendelijke wijze varkens, runderen en kippen gehouden. De kalfjes mogen bij de koe blijven en lopen grotendeels van het jaar buiten, de varkens kunnen vrijuit scharrelen en de kippen mogen vrijuit in de boomgaard lopen mits er geen ophokplicht is.

Activiteiten

Op zaterdag kunnen de gezinnen die lid zijn van de boerderij hun pakket met groenten, fruit, eieren en voor wie wil vlees ophalen. Tijdens de uitgifte worden er op de boerderij ook activiteiten voor de leden georganiseerd. Zo laten leden zien hoe groenten anders klaar gemaakt kunnen worden, er zijn proeverijen, en de leden mogen zelf kruiden plukken in de kruidentuin om gerechten verder op smaak te brengen. Ook worden er geregeld speciale activiteiten voor kinderen georganiseerd, zodat zij kennis kunnen maken met wat er op en om het land groeit, bloeit en rondloopt.

Rondleidingen

Om lid te worden van de coöperatie van Herenboeren aan den Drecht dient een eenmalige bijdrage betaald te worden. Daarnaast is er een maandelijkse bijdrage voor een groente- of groente/vleespakket. Werken op de boerderij is op basis van vrijwilligheid, maar er zijn dagelijks handjes nodig om de boeren te helpen met planten, schoffelen, verzorgen van de dieren en alles wat er verder op de boerderij moet gebeuren. Het werk op de boerderij is leuk en je bent lekker buiten in beweging. Regelmatig zijn er op zaterdag ook rondleidingen om geïnteresseerden te laten zien wat Herenboeren aan den Drecht is. Aanmelden voor de gratis rondleiding kan via ledenservice@herenboerenleimuiden.nl.

Foto: Verse groenten en fruit van de Herenboerderij (foto aangeleverd).