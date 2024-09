Black Barbie expositie in Bibliotheek Amstelland

Amstelveen – Na onder andere Amsterdam en Den Haag is de Black Barbie Expositie van kunstenaar, kinderboekenschrijver en verzamelaar Mylo Freeman van 4 september tot en met 29 oktober te bewonderen in Bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein. De tentoonstelling bestaat uit zeldzame, zwarte barbies die schitteren in hun mooiste outfits. De reizende tentoonstelling, in een sfeervolle jaren zestig vintage setting, bestaat naast uit een selectie van prachtige Black Barbies ook uit boeken van schrijver Mylo Freeman, bekend van de populaire kinderboekenserie over Prinses Arabella. Hiermee biedt Mylo een bijzondere kans om haar werk van dichtbij te bekijken.

Meet & greet en workshop

Op vrijdag 13 september is Mylo Freeman in Bibliotheek Amstelveen op het Stadsplein. Tijdens deze middag voor kinderen van 4 tot 8 jaar vertelt Mylo Freeman over de expositie en haar bijzondere Barbie-collectie. Vervolgens gaan de kinderen aan de slag om een mooie outfit te ontwerpen voor hun eigen Barbie (of die van Mylo, als je zelf geen Barbie hebt). Mylo neemt een aantal van haar Black Barbies mee en kinderen kunnen hun eigen Barbies meenemen. Bezoek voor meer informatie over de expositie en de workshop de website van de Bibliotheek (www.debibliotheekamstelland.nl), loop even binnen (Stadsplein 102) of neem contact op via 020 – 6414126.

Inspiratie en ontmoeting

De Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in de regio Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. De Bibliotheek is een plek waar iedereen zich thuis voelt en graag komt voor inspiratie, plezier en ontmoeting.

Foto: Collectie Black Barbies van Mylo Freeman in Bibliotheek Amstelveen. Foto: aangeleverd