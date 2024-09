Back to the 70’s & 80’s

De Kwakel – Al voor de Corona-periode werd er al gefluisterd over de terugkeer van deze legendarische groep naar de velden van Sportpark KDO in De Kwakel. Afgelopen vrijdag 6 september om 20.00 uur was het dan eindelijk zover. Niets werd aan het toeval overgelaten, schoenen, kleren, alles werd uit de kast gehaald, sommige vonden hun schoenen nog op de plek, waar ze ze 25 jaar geleden hadden achtergelaten. In plastic en met wat paddenstoelbegroeiing. Vele van de ouders en leiders vonden ook deze avond hun weg naar het Sportpark.

De ontroering was op de gezichten af te lezen toen de gladiatoren het veld betraden en aan de warming-up begonnen. Wel moest gezegd worden, dat dit niet teveel zou gaan vragen van de krachten, gezien de wedstrijd die nog gespeeld moest gaan worden. Duidelijk was ook te zien dat de Kermis hier en daar zijn sporen had achtergelaten. Zoals b.v. bij de deelnemers van Kar 6, die hun tenen gekromd en wel, blauw terug zagen na de optocht. Of dit aan hun mindere danskunsten te wijten was of door te kleine balletschoentjes, dit gaat noch onderzocht worden.

Aanval

Dat de aanval de beste verdediging is, bleek direct na de aftrap, waarbij het eerste schot op doel, uiteindelijk op de sporthal belandde. Bal en speler zijn nog spoorloos en zoekacties zijn gestart. Duidelijk was ook dat deze selectie in de breedte was gegroeid, het verhaal geeft niet aan of hierover de personen, aantallen of capaciteiten werd gesproken. Nooit heeft de nabespreking, of te wel ‘evaluatie’ van een duel, voor deze groep, zo’n lange voortzetting gehad. Het bleef nog lang gezellig in de kantine.

In de nabespreking werd nog even stil gestaan bij de pensionering van Rene de Jong, die de afgelopen maanden zijn taken heeft over-gedragen aan zijn opvolger. We willen ‘m bedanken voor de mooie jaren die we met hem beleefd hebben als leider bij de A-Junioren en selectie-elftallen en als beheerder van het complex. Aan de spelers werd als opdracht meegegeven, dezelfde datum voor het volgende jaar in hun agenda te vermelden en waar mogelijk te trainen om de sportieve prestaties naar een nog hoger niveau proberen te brengen.

Foto is aangeleverd.