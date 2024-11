Al 10 jaar wandelt de wandelafdeling van AKU vrolijk rond

Uithoorn – In het najaar van 2014 is de wandelgroep opgericht in Uithoorn. Dit jaar werd dan ook het 10-jarig jubileum gevierd met leden en oud-leden van de wandelafdeling van de AKU (Atletiek Klub Uithoorn). Tien jaar wandelen dat zijn dan inmiddels heel wat stappen die gezet zijn en wij besteden daar natuurlijk graag wat aandacht aan, want wandelen is gezond voor geest en lichaam en zorgt ook voor een stukje verbinding. Misschien ook wel iets voor u!

Hoe het begon

Het idee kwam eigenlijk voort uit het feit dat een aantal sporters bij de AKU tegen wat blessures aanliepen, waardoor atletiek dan wel hardlopen wat minder goed ging. Er werd een voorlichtingsavond gehouden en er werden twee wandelcoaches opgeleid, beiden waren al langer in een andere rol verbonden aan de AKU. De wandelafdeling van de AKU werd opgericht en het was het startsein om samen en georganiseerd te gaan wandelen in en rondom Uithoorn. In de loop van de tijd bleek de belangstelling zo groot en kwamen er nog twee coaches bij. Helaas is één van de coaches dit jaar overledenen is dit een groot verlies.

2x per we wandelen

Er wordt elke woensdag- en elke vrijdagochtend gewandeld. Op die dagen lopen er twee groepen. De ene groep maakt een wandeling van ongeveer een uurtje in een rustig tempo. De andere groep is meer bedoeld voor de geoefende wandelaars. Deze groep loopt in een hoger tempo en zij maken een wandeling van 1,5 á 2 uur. Het tempo van deze groep ligt ook hoger. De wandelingen gaan meestal door Uithoorn en/of De Kwakel maar eens per maand wordt er een wandeling gemaakt buiten Uithoorn/De Kwakel. Als lid kun je ervoor kiezen om op beide dagen mee te lopen maar je kunt ook voor één van beide dagen kiezen.

Opgeleide coaches

Vanuit het AKU Wandelcentrum worden de wandelaars dus begeleid en geïnformeerd door gediplomeerde trainers en begeleiders. Wandeltrainers en begeleiders die er voor zorgen dat met afwisselende wandeltrainingen en wandeltochten een gerichte opbouw van conditie en verbetering van techniek ontstaat. Elke wandeling wordt voorafgegaan door een warming up en afgesloten met een cooling down. De coaches zorgen er altijd voor dat er mooie wandelroutes worden gelopen, waar zo af en toe ook een hindernis genomen moet worden. Maar altijd onder goede begeleiding en zorg. Naast dat de coaches een gerichte opleiding hebben gevolgd om de wandelaars goed te begeleiden beschikken zij over basiskennis EHBO.

Veel meer dan alleen maar wandelen

Misschien klinkt voor u wandelen een beetje saai. Maar het is veel meer dan een stuk wandelen. De laatste tijd hoor je in de media vaak de term “verbinding”. En dat gaat zeker op voor de wandelgroepen bij AKU. Er wordt altijd over van alles en nog wat gepraat, soms weten de deelnemers niet eens meer waar zij precies gelopen hebben, omdat de gesprekken vaak heel interessant zijn. Lief en leed wordt gedeeld. Er worden tips over allerlei zaken uitgewisseld denk daarbij bijvoorbeeld aan leestips over boeken die medewandelaars hebben gelezen of een recept wat uitgewisseld wordt. Steeds weer loop je naast iemand anders, waardoor het verre van saai is en men eigenlijk nooit uitgepraat en gewandeld is.

Veel georganiseerd

In de loop der jaren is men als wandelgroep met elkaar veel leuke dingen gaan doen zoals wadlopen, kanovaren bij Poldersport (waarbij sommige wandelaars een nat pak hebben gehaald), een bezoek aan de Marker wadden. Ook nemen sommige wandelaars met elkaar deel aan de Egmond wandelmarathon, de 30 van Zandvoort, de Dam- tot Damloop of de Amsterdam City Walk. De laatste jaren wordt er ook een aantal keren per jaar voor de liefhebbers samen gegeten in het clubhuis. Een aantal leden verzorgt dan de maaltijd. En coaches Karel en Henk zijn beroemd om hun snert.

De april wandeltochten

Elk jaar organiseert de wandelafdeling van AKU op een zondag in april een aantal wandeltochten, waar voor ieder wat wils is qua afstand en waaraan ook niet-leden aan mogen deelnemen. Een mooi moment om eens kennis te maken met deze gezonde hobby! (In 2025 is dit gepland op 13 april dus noteert u het vast in de Agenda.

Tijd voor een feestje

Na al die wandelingen die gemaakt zijn de afgelopen 10 jaar was het donderdag, 24 oktober tijd voor een jubileum feestje. Het 10-jarig jubileum is gevierd met leden en oud-leden in het clubhuis van de AKU en zijn er herinneringen opgehaald. Maar natuurlijk was men ook actief bezig, want stilzitten is voor wandelaars niet uitdagend genoeg dus werd er jeu de boules en boerengolf gespeeld, gesjoeld en zelfs een workshop Djembé gevolgd. Deze activiteiten werden afgesloten met een heerlijke maaltijd en een pubquiz. En natuurlijk is er geproost op de volgende 10 jaar samen wandelen.

Foto is aangeleverd