Zomerexpositie vernieuwd

De Ronde Venen – Sinds 4 juli is in de galerie van KunstRondeVenen, in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht, de Zomerexpositie ingericht. Op 9 augustus zullen alle achttien deelnemende kunstenaars hun werk komen omwisselen voor nieuw werk, zodat de expositie ook voor de regelmatige bezoeker verrassend blijft. Naast tekeningen, schilderijen, beelden, glaswerken en keramiek, is er ook fotokunst te zien. De expositie is op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen te bezoeken van 12.00 tot 16.00 uur. De kunstenaars treden zelf als gastvrouw of -heer op. Zij vertellen graag over hun werk. Het bezoek aan de galerie is gratis en geheel vrijblijvend.

Dat geldt ook voor de reprise van de workshop monoprinten met behulp van de gelli plate, die op dinsdag 20 augustus van 11.00 tot 14.00 uur wordt gegeven. De workshop biedt een unieke kans om zelf een kunstwerk te maken en je kunt op elk moment binnenlopen en meedoen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De expositie is tot en met 31 augustus te zien. Voor meer informatie over KunstRondeVenen, de aangesloten kunstenaars en workshops verwijzen we naar www.kunstrondevenen.nl en de Facebookpagina van de kunstenaarsvereniging.

