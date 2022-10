Zilver en goud voor Aalsmeerse surfers

Aalsmeer – Van 14 tot 22 oktober heeft het wereldkampioenschap IQFoil windsurfen plaatsgevonden in de Franse plaats Brest. IQFoil is de nieuwe Olympische windsurfklasse waar op de Spelen in 2024 in Parijs gestreden wordt om de Olympische titel. Als voorbereiding naar de Spelen zijn er meerdere nationale en internationale wedstrijden. WSCA lid Luuc van Opzeeland heeft op het wereldkampioenschap een week lang gestreden om een podiumplek. Met omstandigheden varierend van windstilte tot 50 knopen was de wedstrijd op zijn zachts gezegd een uitdaging. De strijd werd beloond met een zwaar bevochten tweede plaats. Luuc sluit met deze wedstrijd een uiterst succesvol seizoen af nadat hij eerder dit jaar ook al de bronzen medaille op het Europees Kampioenschap had gemachtigd.

IFCA Slalom

Tijdens het wereldkampioenschap Slalom op het Griekse eiland Paros heeft Jordy Vonk begin september een week lang wedstrijden afgesloten met een gouden medaille. De week begon met bijzonder weinig wind en het zag er daarom niet hoopvol uit. De laatste drie wedstrijddagen keerde het tij echter rigoureus. Met een stevige wind wist Jordy vier van de zeven heats winnend te eindigen, wat genoeg was voor een eerste overall positie. Jordy zijn wedstrijdseizoen is nog niet ten einde. Afgelopen weekend werd Jordy en passent ook nog even Nederlands Kampioen Slalom. Jordy wist na verschillende nationale wedstrijden dit seizoen ook in deze competitie de hoogste rang te behalen. In de PWA wedstrijdserie staat nog een laatste wedstrijd gepland vanaf 11 november in Yokosuka in Japan. Jordy staat momenteel tiende in de internationale ranking.

Windsurfclub Aalsmeer (WSCA) is trots op Luuc van Opzeeland en Jordy Vonk, die beiden de Westeinderplassen als hun thuiswater beschouwen. De kwaliteit van dit wedstrijdwaardig windsurfwater heeft grote internationale talenten voort gebracht.