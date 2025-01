Winnaars sportverkiezingen bekendgemaakt tijdens drukbezocht Sportgala

De Ronde Venen- Tijdens een drukbezocht Sportgala zijn vrijdagavond 24 januari de winnaars van de sportverkiezingen bekendgemaakt. Jamie Koster is verkozen tot Sportman van het jaar 2024 en Tessa Snoek tot Sportvrouw. Wesley Daudeij kreeg de prijs van Sporttalent en Nina Mathijssen de prijs van Sportvrijwilliger. Het tafeltennisteam van Veenland 1 is verkozen tot Sportploeg van het jaar en Jan Nouwens won de prijs in de categorie Sporter 55+.

De bekendmaking gebeurde tijdens een spetterend programma in een met sportliefhebbers gevuld Piet Mondriaangebouw in Abcoude. Het bekendmaken van de winnaars werd afgewisseld met dansoptredens van Dansstudio Sundance uit Abcoude, filmpjes van de genomineerden en korte interviews. Het Sportgala werd op vlotte wijze gepresenteerd door Patrick Lodiers. De inwoner van Abcoude is bekend als presentator van de televisieprogramma’s ‘The Connection’ en van De Lama’s. Ook presenteerde hij jarenlang op NPO Radio 1 De Nieuws BV.

Meer bewegen

Wethouder Maarten van der Greft (Sport) maakte aan het eind van de avond bekend wie de sportploeg van het jaar is geworden en overhandigde de winnaars de prijs. ,,We hebben een heel mooi sportjaar achter de rug, als Nederland, maar zeker ook als De Ronde Venen. Verschillende sporters uit onze gemeente zijn nationaal of Europees kampioen geworden. Dat is niet alleen mooi om mee te maken, het inspireert veel inwoners om ook of meer te gaan sporten. Het is daarom goed sporters, maar ook vrijwilligers die bij verenigingen actief zijn, tijdens het Sportgala in het zonnetje te zetten en waardering uit te spreken voor wat ze doen. Onze gemeente heeft een hart voor sport, dat laten we onder andere zien tijdens het Sportgala.’’

Winnaars Sportman en Sportvrouw

Tijdens de avond stond de bekendmaking van de winnaars centraal. De titel Sportman van het jaar werd toegekend aan de freestyle skiër Jamie Koster. Jamie (18) is meervoudig Nederlands kampioen. Dit jaar nam hij deel aan verschillende wedstrijden in Europa en streed hij met freestyle skiërs uit andere landen om podiumplekken. In een aantal wedstrijden wist hij de concurrentie te verslaan en het podium te bereiken. Volgens het juryrapport zoekt Jamie altijd naar verbetering en perfectie, ‘daar kunnen veel sporters een voorbeeld aan nemen’, aldus de jury.

De titel Sportvrouw werd in de wacht gesleept door schaatsster Tessa Snoek. De Abcoudse kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn in verband met het NK marathonschaatsen dat komende dagen op de Weissensee in Oostenrijk plaatsvindt. Zij bereidt zich daar nu voor op de wedstrijden. Schaatsster Tessa Snoek timmert al een paar jaar stevig aan de weg en heeft een indrukwekkend palmares. In 2024 won zij de Alternatieve Elfstedentocht (200 km) op de Weissensee. Ook won zij het afgelopen seizoen het Grandprix-natuurijsklassement.

Sporttalent, Sportvrijwilliger en Sportploeg

Wesley Daudeij, kanovaarder uit Vinkeveen, kreeg de prijs van Sporttalent van het jaar. Wesley is jeugdlid bij kanovereniging De Ronde Venen. Hij roeide zich in 2024 bij de scouts in de kijker en werd door hen gevraagd zich aan te sluiten bij team Het Anker uit Ulft. Samen met dit team werd hij Nederlands Kampioen.

Nina Mathijssen uit Abcoude kreeg de prijs van Sportvrijwilliger van het jaar. Nina richtte in 2018 met haar man Atletiek Abcoude op met als doel kinderen van 4 tot 12 jaar te stimuleren om meer te bewegen. In 6 jaar tijd groeide de vereniging uit van 8 naar ruim 100 leden. Het mooiste moment van 2024 was de realisatie van een eigen atletiekbaan naast de velden van FC Abcoude. Nina was de drijvende kracht achter de realisatie van de baan.

De prijs van Sportploeg van het jaar ging naar het tafeltennisteam van Veenland 1. Joost van Roon en Fabian Veerhuis werden in 2024 kampioen in hun klasse. Joost won 15 van de 20 wedstrijden en Fabian won 8 van de 20 wedstrijden. Van de 10 dubbels werd er slechts 1 verloren. Ze zijn de eerste tafeltennisclub uit De Ronde Venen die in de hoofdklasse speelt, de hoogste klasse van afdeling Midden.

Sporter 55+

Dit jaar werd voor de tweede keer de prijs uitgereikt in de categorie Sporter 55+. Die gaat naar een inwoner die een bijzondere prestatie heeft geleverd of bij zijn of haar vereniging een inspiratiebron is. De prijs werd uitgereikt door burgemeester Maarten Divendal aan Jan Nouwens, Nouwens deed in de zomer in Engeland mee aan een trailrun van 438 km en 10.000 hoogtemeters. Hij was een van de drie Nederlanders die aan de start stond, maar de enige Nederlander die de finish bereikte. Om deze trailrun te overbruggen, moest Jan binnen 7 dagen finishen. Dat lukte en op dag 6 bereikte hij de eindstreep. Daarnaast nam hij deel aan verschillende andere wedstrijden over lange afstanden (100, 113 en 171 mijl).

Fotobijschrift: De winnaars van de Sportverkiezingen poseren na afloop van het Sportgala met de zilveren schaal die hoort bij hun prijs. Vlnr: wethouder Maarten van der Greft (Sport), Fabian Veerhuis, Sander Snoek (die de prijs van zijn zus Tessa in ontvangst nam), Jamie Koster, Wesley Daudeij, Nina Mathijssen, burgemeester Maarten Divendal en presentator Patrick Lodiers. Voor hen links Joost van Roon en rechts Jan Nouwens.