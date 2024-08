Wie verdient Cultuurprijs Aalsmeer 2024?

Aalsmeer – Iedere twee jaar krijgen inwoners de mogelijkheid een groep, culturele organisatie of persoon te nomineren die zich met hart en ziel inzet voor kunst, cultuur of cultureel erfgoed in de gemeente Aalsmeer.

Kent u iemand die uitblinkt in kwaliteit en vakmanschap? Iemand die een onmisbare bijdrage levert aan het culturele leven in Aalsmeer en Kudelstaart en mensen weet te verbinden? Dan hoort KCA graag van u waarom die persoon of organisatie de winnaar van de Cultuurprijs Aalsmeer 2024 zou moeten zijn. Of het nu gaat om een inspirerende kunstenaar, zanger, danser, koor of band, een gepassioneerde muziekvereniging, een historische werkgroep of een ander cultuuricoon – uw nominatie kan het verschil maken.

Een vakjury zal alle inzendingen zorgvuldig bekijken en een winnaar kiezen. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de feestelijke opening van de Kunstroute op 21 september 2024 bij Jachthaven Otto.

De Cultuurprijs Aalsmeer wordt beschikbaar gesteld door de Gemeente Aalsmeer en georganiseerd door Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en Cultuurpunt Aalsmeer. Een persoon of organisatie voordragen kan via het nominatieformulier op www.kunstencultuuraalsmeer.nl of op www.cultuurpuntaalsmeer.nl. De sluitingsdatum is zondag 1 september 2024.

Foto (archief): Winnaars Cultuurprijs 2022: De Kunstploeg met wethouder Willem Kikkert