Wekelijks fietsen gestart in Amstelveen

Amstelland – Doortrappen organiseert samen met Stichting Bovenkerk, Stichting Fietsmaatjes Amstelveen en Amstelveen Sport tot eind september wekelijks fietsen voor inwoners van de gemeente. Het Noorddamcentrum in Bovenkerk is de op- en afstapplaats voor de verschillende groepen fietsers. Iedereen is welkom om mee te doen!

De fietsgroepen vertrekken om 9.30 uur en komen rond 11.30 uur weer terug. Het fietsseizoen eindigt op 24 september. Tijdens vakanties gaat het fietsen gewoon door. Het Noorddamcentrum is van 9.00 tot 12.30 uur open voor ontmoetingen tussen alle fietsgroepen. Na binnenkomst kunnen fietsers genieten van koffie met appeltaart, ook bij slecht weer.

Fietsgroepen en veiligheid

Er zijn verschillende groepen die allemaal op een rustig tempo de tocht van de dag fietsen. De afstanden variëren van 20 tot 30 kilometer. Daar is voor iedereen een plekje voor alle soorten fietsen van gewone of elektrische fiets tot duo e-bike. Veiligheid staat voorop tijdens het fietsen in groepen. Er zijn daarom aanvullende instructies om veilig gedrag te stimuleren. Denk hierbij aan het dragen van een fietshelm, de fietsspiegel, speciale hesjes voor de eerste en laatste fietsers van een groep en een nood tas met EHBO en gereedschap set bij de laatste van een groep bij pech.

Kijk veer meer informatie op www.doortrappen.nl – Amstelveen. Doortrappen nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de wekelijkse fietstochten in Amstelveen. Doe mee en geniet van de gezelligheid en het mooie landschap! Deelname is gratis en vrije inloop.