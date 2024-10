Weer plantenbakkenactie Scouting Tiflo

Aalsmeer – Zaterdag 19 oktober is weer de jaarlijkse Plantenbakkenactie van Scouting Tiflo. Al zo’n 60 jaar komen de jeugdleden langs de deuren in Aalsmeer en Kudelstaart om mooie groene of bloeiende plantjes te verkopen. Met de opbrengst van deze actie wordt nieuw spelmateriaal aangeschaft, de zeilboten onderhouden en gespaard voor grotere uitgaven zoals een nieuwe zeilboot en onderhoud van de havenlocatie en lokalen.

Huis-aan-huis en in kramen

Dit jaar zijn worden de groene en bloeiende plantjes te koop aangeboden voor 4 euro per stuk. Wilt u er een leuk potje omheen, dat kan! Voor een extra euro levert de Scouting er een mooi passend potje bij. Steeds minder mensen hebben cash-geld in huis, vandaar dat aan de deur ook via een QR-code met een tikkie betaald kan worden. Ook kunnen plantjes aangeschaft worden bij de kramen op het Praamplein, het Poldermeesterplein en in Winkelcentrum Kudelstaart.

Doneer voor ouderen

Tiflo wil ook dit jaar veel ouderen blij maken met een groen of bloeiend plantje met donaties van lokale bedrijven en inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Doneren kan via de website of maak 5 euro over op rekening NL89 RABO 0189 5342 22 t.a.v. Stichting Scouting Groep Tiflo. Voor vragen en meer informatie kan een mail gestuurd worden naar: pba@tiflo.nl.

Foto: Leden van Tiflo verkopen huis-aan-huis (bloeiende) planten. Foto: aangeleverd