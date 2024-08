Wedstrijd oud-Hertha zaterdag vs oud-Hertha zondaghoogtepunt

Vinkeveen – Zaterdag 24 augustus stond in het teken van het 95-jarig bestaan van voetbalclub SV Hertha uit Vinkeveen. Het soms onstuimge weer stond een mooie opkomst van het publiek niet in de weg. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de wedstrijd op prime time: oud-zaterdag tegen oud-zondag, waarin de vedetten van weleer het tegen elkaar opnamen. Hier en daar een nieuwe knie, veelal ontbrekend kraakbeen en wel degelijk aanwezige buikjes zorgden voor een mooi weerzien op Sportpark de Molmhoek.



Coaches

Coaches aan zondag-kant v/d Linden en v/d Maat konden kiezen uit een talrijke poule van talent en vooral ervaring, tegenover de opvallend fitte zaterdagploeg met oa de gebroeders v/d Hulst en Dees op het middenveld. Waar de meesten makkelijk 2×45 minuten hadden aangekund, stond men 2×30 minuten entertainment te wachten. Na wat aftasten aan beide kanten stond de ene na de andere prachtige aanval te wachten en met name v/d Meijs en Post lieten zich regelmatig zien aan zondag-kant. Uiteindelijk resulteerde dit in niets anders dan ballen in de handen van doelman Liesveld. Daar waar de elementen als de wind en de warmte niet altijd meehielpen, bleef het droog en viel er genoeg te genieten. De tactische en slimme spelers van de (oud)zaterdagafdeling konden hun strategie niet verzilveren in een overwinning, noch in een doelpunt. Uiteindelijk was het team ‘oud’zondag dat de wedstrijd winnend afsloot, het werd 3-0.



Gezellig

Aan de hand van een paar welverdiende drankjes en een gezellige middag werd deze historische wedstrijd nog menigmaal nabesproken waar sommige spelers zelf de grootste wedstrijd in hun carrière meenden te hebben gespeeld, was het vooral het publiek en de media die daadwerkelijk hebben kunnen zien wat een talent er de afgelopen decennia bij SV Hertha heeft rondgelopen. Tot slot het vermelden waard was de huldiging op de middenstip van voorzitter Michel Klinkhamer voor zijn jarenlange verdiensten voor de club. Dank aan allen voor het (mede) mogelijk maken van deze memorabele middag in Vinkeveen en op naar het 100-jarig bestaan.

Foto: aangeleverd