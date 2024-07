Wateroverlast door noodweer

Aalsmeer – Op dinsdagavond 9 juli tijdens het ouder/kind toernooi van badmintonvereniging Volant ‘90 ging buiten de hemelsluis open. De hoeveelheid water dat hierbij vrij kwam was meer dan het dak van de Proosdijhal in Kudelstaart kon verwerken. Het gevolg was een waar waterballet in de sporthal. Het noodweer heeft op meerdere plekken in Aalsmeer en Kudelstaart voor enige overlast gezorgd.

Auto weggezakt

Langs de dijk in Aalsmeerderbrug zakte een langs de Ringvaart geparkeerde auto in een ‘sinkhole’. De grond onder de voorkant van de parkeerplaats was weggeslagen door de hevige regenbui. Een bergingsbedrijf heeft de wagen later op de avond weggehaald.

Naast heel veel water op wegen en in tuinen zijn door de harde wind diverse takken van bomen gewaaid. Het ging ook flink tekeer. Bij Schiphol is kort voor acht uur in de avond een windstoot van liefst 105 kilometer gemeten. Dat er niet meerdere bomen omgewaaid zijn, mag bijna een wonder genoemd worden.

Rollende wolk

Code Geel bracht ook iets bijzonders: Even voor aanvang van de enorme regen- en onweersbui, rond half acht in de avond, was boven Aalsmeer een shelfcloud zichtbaar. De rollende wolk was goed te zien in het Centrum en bij de Westeinder.

Foto: Waterballet door het noodweer in de Proosdijhal. Foto: Peter Buren

Grond weggezakt door heftige regenbui langs de dijk. Foto: Inter Visual Studio

Indrukwekkende shelfcloud boven Aalsmeer. Foto: VLN Nieuws