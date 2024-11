Warmtepompenactie in gemeente Aalsmeer

Aalsmeer – Isoleren en het aanbrengen van zonnepanelen zijn inmiddels bekende manieren om een woning te verduurzamen en energie te besparen. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Warmtepompen zijn iets minder bekend. Voor sommige woningen kan een hybride of all-electric warmtepomp een goede oplossing zijn voor een duurzame manier van verwarmen.

Samen met het Regionaal Energieloket organiseert de gemeente Aalsmeer dit voorjaar een actie voor beide typen warmtepompen. Op dinsdagavond 10 december is er een online informatieavond over deze actie. Wilt u meer weten? Meld u dan zeker aan voor deze avond!

Overeenkomst en verschil

Een hybride warmtepomp is een uitbreiding op de bestaande cv-ketel. De warmtepomp zorgt voor het grootste deel van de tijd voor de verwarming van de woning. De cv-ketel zorgt voor warm water en springt bij om de woning te verwarmen als dat nodig is, bijvoorbeeld op koude dagen in de winter. Een all-electric warmtepomp is een volledige vervanging van de cv-ketel. Het is een krachtige warmtepomp die het hele jaar door zonder hulp van een ander apparaat uw huis kan verwarmen. Met beide typen warmtepompen bespaart u flink op uw gasverbruik en energiekosten. Goed voor het klimaat en uw portemonnee!

Online informatiebijeenkomst

Tijdens de online informatieavond op dinsdagavond 10 december, van 19.30 tot 20.30 uur, krijgen inwoners informatie over zowel all-electric als hybride warmtepompen. In welke situaties en voor welke woningen zijn warmtepompen geschikt? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat kost het en wat levert het op? En welke subsidies zijn beschikbaar? Ook wordt er meer informatie gegeven over de inkoopactie. De gemeente, het Regionaal Energieloket en de installateur zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Inwoners kunnen de avond bijwonen vanuit huis, via een laptop of tablet. Meer informatie en aanmelden: www.regionaalenergieloket.nl/acties.