Regio – Schrikt u niet van deze kop want het gaat hier niet om een vuurwerkramp die heeft plaatsgevonden, maar om de filmopnames die op dinsdag 18 juni in de Wipmolen in Mijdrecht zijn gemaakt voor een vierdelige dramaserie ‘Bij Heldere Hemel’, die gaat over de nasleep van de vuurwerkramp die in mei 2000 in Enschede plaats vond.

Opnames in de Wipmolen

Vooraf werden de bewoners van de wipmolen keurig door filmproductiebedrijven NL Film, EndemolShine Scripted en de EO, die deze tv-serie produceren ingelicht dat er mogelijk wat parkeeroverlast zou zijn door de opnames die men ging maken. Men had e.e.a. keurig afgestemd met de gemeente de Ronde venen. Nieuwsgierig als wij zijn hebben we op de draaidag even een kijkje genomen.

Bij Heldere Hemel

Het gaat om opnames voor een dramaserie ‘Bij Heldere Hemel’ die de EO naar verwachting in het voorjaar van 2025 zal gaan uitzenden op NPO1. Dan is het precies 25 jaar geleden dat de vuurwerkramp in Enschede plaatsvond. Op 13 mei ontstond in Enschede brand bij vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks. Bij dit bedrijf, wat in een woonwijk was gevestigd, ging het toen helemaal mis en dit zorgde voor een reeks explosies waarbij 23 doden vielen en zo’n 950 mensen gewond raakten. Tweehonderd woningen werden verwoest. In de serie zullen o.a. bekende acteurs Thomas Acda, Joes Brauers, Peter Blok en Katrien van Beurden een rol spelen. De regie van de serie is in handen van Lourens Blok, die ook de serie Rampvlucht over de Bijlmervliegramp maakte.

Paar seconde beeld

Bij ons bezoek op de set hebben we een foto kunnen maken en even kunnen kijken hoe dit in zijn werk gaat. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel mensen bij zo een productie betrokken zijn en wat er allemaal bij komt kijken. Het ging om een scene bij een auto en men wilde niet verklappen waarom dit precies was. Waarschijnlijk gaat het maar om een paar seconde die in de serie te zien zijn. Maar toch De Ronde Venen is te zien in deze serie en is toch altijd leuk als u in 2025 zit te kijken en een bruine Ford Taunus uit de jaren 90 in beeld ziet dat u weet dat is in de Wipmolen in Mijdrecht! En laten we hopen dat zo een vuurwerkramp zich nooit meer zal voordoen.

Foto: aangeleverd