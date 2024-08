Vrienden Zorggroep: Rolstoelvervoer aan vervanging toe

Aalsmeer – De Stichting Vrienden van Zorggroep Aalsmeer zorgen er al veertien jaar voor dat ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart kunnen deelnemen aan extra activiteiten. Naast dagjes uit en onder andere bezoeken aan musea worden ook voorzieningen gerealiseerd die niet uit de reguliere zorgvergoeding betaald kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de bussen voor vervoer, bij dagbesteding en uitjes, extra aankleding in de huiskamers, de banken op het terras en optredens in het Zorgcentrum. Doel van de Stichting is om alle ouderen in Aalsmeer, niet alleen de bewoners van Aelsmeer, een ‘dag met een gouden randje’ te bieden. Deze dagen worden mogelijk dankzij donaties en giften van particulieren en (lokale) bedrijven.

Picknick- een eettafels

Mede dankzij deze financiële steun heeft de Stichting in 2023 ondersteuning geboden bij de concerten en optredens in het Zorgcentrum, kon contactclown Toet gecontracteerd worden voor mensen met een gevorderde dementie, konden twee nieuwe picknicktafels geplaatst worden in de tuin langs de Ringvaart en zijn voor de huiskamers in het Zorgcentrum eettafels aangeschaft die hoger/lager gezet kunnen worden, zodat rolstoelgebruikers beter kunnen aanschuiven. Verder is voor ouderen met (beginnende) dementie die thuis wonen een Dementheek ingericht in gebouw Irene en hiervoor zijn allerlei artikelen aangeschaft.

Busjes van groot belang

Dit jaar hopen de Vrienden ook op weer gulle giften van particulieren en bedrijven. Er is (veel) geld nodig voor het vervangen van de aangepaste bussen en auto’s voor rolstoelvervoer. Deze vervoermiddelen worden dagelijks gebruikt en zijn van groot belang voor de ouderen, maar zijn echt dringend aan vernieuwing toe. Er worden uitstapjes mee gemaakt, maar ook naar de dagbesteding gereden en onder andere ingezet voor vervoer naar een kliniek. De bussen en auto’s worden gereden door vrijwilligers. Met uw/jouw (financiële) hulp hopen de Vrienden van Zorggroep Aalsmeer ervoor te kunnen zorgen dat de auto’s en busjes vervangen kunnen worden.

Donaties en giften

Nu reeds dragen ongeveer 300 donateurs bij aan de levenskwaliteit van ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart. Bijdragen aan een ‘dag met een gouden randje’ kan voor particulieren voor 25 euro en voor bedrijven voor 100 euro per jaar. Eenmalige giften (bijvoorbeeld als medefinanciering voor de aanschaf van nieuwe vervoermiddelen) zijn uiteraard ook heel welkom. Stort deze op rekeningnummer NL90 RABO 0300110421 ten name van Stichting Vrienden van Zorggroep Aalsmeer, onder vermelding van ‘donateur’ of ‘eenmalige gift’. De Vrienden hopen op steun om samen met u/jou het verschil in het leven van de ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart te kunnen blijven maken. Kijk voor meer informatie op www.zg-aelsmeer.nl.

