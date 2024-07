Voetgangersbrug over Legmeerdijk geopend!

Aalsmeer – De voetgangersbrug over de Legmeerdijk is op woensdag 10 juli officieel geopend bij het terrein van Royal FloraHolland in Aalsmeer. Tijdens de officiële openingshandeling verrichtten gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland, lid van het dagelijks bestuur Marja Ruigrok van de Vervoerregio Amsterdam en financieel directeur David van Mechelen van Royal FloraHolland samen de openingshandeling. Het aanwezige publiek zag hoe zij de nieuwe voetgangersbrug openden door een bloemenlint door te knippen. Vervolgens ontvingen ze een buskaart en maakten ze samen met het publiek een wandeling over de nieuwe duurzame voetgangersbrug richting de nieuwe bushalte. Daarna maakten ze een rit over de nieuwe ingang Oost naar de bloemenveiling.

HOV-bushaltes

Er zijn twee nieuwe HOV-bushaltes langs de Legmeerdijk (N231) aangelegd en er is een duurzame houten voetgangersbrug over de weg gebouwd, met trappen en liften. Deze brug zorgt ervoor dat busreizigers en andere voetgangers veilig kunnen oversteken. Door deze nieuwe haltes wordt de route voor buslijn 357 met ongeveer 6 minuten versneld. Dit is goed nieuws voor ruim 2.000 reizigers per dag. Vanaf de start van de nieuwe dienstregeling op 21 juli 2024 kunnen busreizigers gebruikmaken van de nieuwe haltes.

Extra ingang vrachtverkeer

Ook is er een extra ingang gerealiseerd voor het (vracht)verkeer naar het Royal FloraHolland terrein. Deze ingang Oost zorgt voor sneller vervoer van goederen via de N201 en N231. Hierdoor wordt het andere verkeer minder belast. De gemeente Aalsmeer heeft een nieuwe uitgang gerealiseerd over Greenport Aalsmeer via de Middenweg naar de N201 (deels onder de Hornweg door).

Samenwerkingsverband

Het project Bereikbaarheid Royal FloraHolland is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, Royal FloraHolland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Aalsmeer. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Ballast Nedam Infra.

Foto: Voetgangersbrug bij Royal FloraHolland officieel geopend door gedeputeerde Jeroen Olthof, David van Mechelen (Royal FloraHolland) en Maria Ruigrok (vervoerregio). Foto: Provincie Noord-Holland