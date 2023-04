Voetbal: Weer winst voor FC Aalsmeer zaterdag

Aalsmeer – Het wordt steeds drukker bij de voetbalvereniging aan de Beethovenlaan, een volle tribune en rondom het hoofdveld vele bezoekers. En dat is niet zo heel gek, FC Aalsmeer zaterdag is namelijk op weg naar het kampioenschap. Er wachten nog diverse wedstrijden, maar het puntenverschil met de nummer twee mag riant genoemd worden en daarom was het afgelopen zaterdag 15 april al een beetje feest na de 3-1 winst op concurrent Donk uit Gouda. Aanstaande zaterdag 22 april is Alphia in Alphen aan de Rijn de tegenstander van FC Aalsmeer. Vast en zeker dat veel fans uit Aalsmeer hier langs de lijn (willen) staan. De uitwedstrijd begint om 14.30 uur.

RKDES zaterdag thuis

Ook RKDES deed afgelopen zaterdag goede zaken. De lijn is na enkele verliezen weer stijgende en dit keer werd DWO in Zoetermeer verslagen met 0-3. RKDES weer vrolijk terug naar Kudelstaart. Aanstaande zaterdag 22 april is publiek welkom aan de Wim Kandreef. RKDES speelt thuis tegen Alphen en deze wedstrijd begint om 14.30 uur.

Zondag FCA thuis

Om de wedstrijd van FCA zondag te zien moest afgelopen 16 april iets verder gereisd worden. In Amersfoort wachtte tegenstander Amsvorde en dit duel werd beslist in een gelijke 1-1. Aanstaande zondag 23 april komt de andere voetbalclub uit Amersfoort op bezoek aan de Beethovenlaan. Om 14.00 uur klinkt het startschot voor de wedstrijd FCA tegen AFC Quick. Bij alle wedstrijden is publiek ter aanmoediging welkom. Geheid een gezellige middag met vrienden en kennissen.

Foto: www.kicksfotos.nl