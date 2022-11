Voetbal: Gelijkspel voor RKDES 1 en 2

Kudelstaart – Interim-coach Roald had zijn mannen klaargestoomd voor de voetbalwedstrijd tegen Breukelen, net als RKDES 2 een middenmoter op de ranglijst. Beide ploegen begonnen voorzichtig. Na een kwartier wist Breukelen te scoren. Meteen vanaf de aftrap verstuurde Bryan een diepe pass op Reno die met een fraaie lob de keeper verschalkte: 1-1. RKDES werd achteruit gedwongen. Eerst wist Björn nog de bal uit de kruising te tikken, maar weer was het Breukelen die de leiding nam. Nog niet geheel bekomen van deze tegenslag, keek RKDES 2 minuten later nog een treffer tegen, ruststand 3-1.

De donderspeech van coach Roald was buiten de kleedkamer te horen, er moest meer pit in de ploeg komen. Geheim wapen Frank werd dan ook ingezet. Dit bleek een gouden zet, RKDES trok fel ten aanval. Uit een goed opgebouwde aanval zette Reno voor. Benjamin, net zo een onwaarschijnlijke kopper als Wesley Sneijder, maakte zijn eerste kopbalgoal ooit: 3-2 Even later draaide Reno een corner voor waarna dit keer Lukas koppend wist te scoren, de gelijkmaker: 3-3. RKDES probeerde door te drukken om zo alsnog de winst binnen te halen. Joey en Benjamin kregen nog goede kansen, maar wisten het net niet meer te vinden. Man of the match: Frank, die er voor zorgde dat er weer energie in de ploeg kwam en zo RKDES over het dooie punt wist te tillen.

RKDES 1 tegen Alphen

RKDES wachtte afgelopen zaterdag 26 november een uitwedstrijd tegen Alphen in Alphen aan de Rijn. In de eerste helft was Alphen de betere ploeg en zette veel druk op de achterhoede van RKDES. Lennart Kok was de verrassende spits, maar kon de grootste kans voor RKDES in de 35ste minuut niet verzilveren. In de tweede helft kwamen er meer kansen. In de 55ste minuut schoot Koen Braat raak, maar dit doelpunt werd afgekeurd wegens het te hard doorgaan op de keeper. Verder nog wat speldenprikjes en een gevaarlijke kopbal in de 86ste minuut van Luuk Westerman, maar RKDES en Alphen kwamen niet verder dan de einduitslag van 0-0.

Thuiswedstrijden

Aanstaande zaterdag 3 december spelen zowel RKDES 1 als RKDES 2 thuis aan de Wim Kandreef in Kudelstaart. RKDES 2 heeft Amstelveen als tegenstander en de wedstrijd begint om 11.30 uur. RKDES 1 heeft Stompwijk ’92 als tegenstander. Om 14.00 uur (een half uur eerder in verband met het WK voetbal) klinkt het startsignaal. Publiek langs de lijn is uiteraard welkom.

De uitwedstrijd voor FCA zaterdag tegen Legmeervogels op het Sportpark aan de Randhoornweg 100 in Uithoorn begint op 3 december ook een half uur eerder, om 14.00 uur.

(Eigen foto RKDES 1)