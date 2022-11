Voetbal: FCA verliest van gemotiveerd Amsvorde

Aalsmeer – In een naargeestig decor, koud en veel regen, heeft Amsvorde afgelopen 20 november een verdiende overwinning behaald tegen de FCA zondag voetbaltak. Voor degene die het te koud hadden en na 25 minuten naar huis waren gegaan was het een vreemde uitslag. Aalsmeer ging prima van start en had in de beginfase van de wedstrijd zeker de beste kansen, door vooral fel op de bal te jagen en Amsvorde onder druk te zetten en te houden. Kansen op doelpunten waren er zeker. Verschillende spelers, Jeremey Maas, Romano Baarsen en Malick Lowe, hadden kansen om te scoren maar door goed keeperswerk ging dat helaas niet door. Tien minuten voor rust viel het doelpunt juist aan de andere kant. Amsvorde kwam beter in hun spel en werd in deze sportieve wedstrijd de bovenliggende partij. Stijn Termeer was de man die keeper Siem van de Ridder van dichtbij geen kans gaf: 0-1 en tevens ruststand. Al na vijf minuten in de tweede helft was het gebeurd: Twee doelpunten voor Amsvorde door onoplettendheid van Aalsmeer en de wedstrijd was helaas gespeeld. Met het inbrengen van Rayan v/d Neut, Ties Kleerenbezem , Patrick Melman en Dave leenders probeerde FC Aalsmeer nog iets aan de achterstand te doen. Er kwamen kansen, maar geen doelpunten. Eindstand 0-4 voor het gemotiveerde Amsvorde uit Amersfoort. Het team bestaat overigens uit enkele zeer goede voetballers die ook betaald voetbal hebben gespeeld. Men wil in de 3e klasse blijven en volgend seizoen in de 3e klasse op zaterdag gaan voetballen. Aalsmeer had duidelijk de pech tegen een zeer gemotiveerd en compleet team te spelen. Het was wel een mooi leerproces voor de jongere teamleden van FCA.

Winst FCA zaterdag

De dag ervoor, zaterdag 19 november, was het wel prima voetbalweer, wel koud, maar zonnig. Het eerste team van FC Aalsmeer vertrok naar Gouda om het op te nemen tegen SV Donk. Het werd een spannende wedstrijd, die Aalsmeer uiteindelijk wist te winnen met 1-0.

Foto: www.kicksfotos.nl