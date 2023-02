Voetbal: FC Aalsmeer JO8-4 verslaat Hoofddorp

Aalsmeer – De jongste voetballers bij FC Aalsmeer, de JO8-4, wachtte afgelopen zaterdag een uitwedstrijd in Hoofddorp. De voetballers uit Aalsmeer waren een stuk kleiner qua lengte, maar wel veel groter in het spel ten opzichte van de veelal een jaar oudere jongens uit Hoofddorp. De tijgers uit Aalsmeer lieten zich niet intimideren en maakten na vijf minuten het eerste doelpunt, al snel gevolgd door treffer nummer twee. Hoofddorp kreeg meer grip op de wedstrijd en wist gelijk te komen. Net voor rust wist Aalsmeer nog een keer te scoren: 2-3. In de tweede helft waren de voetballers helemaal op dreef en de wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen met liefst 2-8. De FC Aalsmeer JO8-4 bestaat uit: Lesley, Senn, Micha, Bart, Sven, Lars, Roan en Mayson. Volgende week spelen deze grote talenten van trainer Bas de kampioenswedstrijd tegen Dios.