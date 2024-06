Voetbal allang niet meer alleen voor mannen￼￼

Regio – Het Europees Kampioenschap voetbal is losgebarsten en de oranjekoorts verspreidt zich over het hele land. Voor wie niet van voetbal houdt zijn dit rare tijden, want het woord voetbal kan je deze periode bijna niet omzeilen. Op tv elke dag wedstrijden, de kranten staan er vol mee, de winkels hebben allemaal hun voetbalpromotie acties en op het werk worden de nabeschouwingen ook uitvoerig gevoerd. Vroeger was dit vooral een mannenaangelegenheid en stonden de dames buitenspel. Maar tegenwoordig is voetbal ook hot bij de dames en niet alleen om te kijken, want de dames trappen tegenwoordig aardig een balletje mee! Ook in deze regio zoals in de Kwakel, Wilnis, Vinkeveen, de Hoef en Mijdrecht zijn de dames op de voetbalvelden te vinden. Het leek mij een goed moment om de dames even in de voetbalschijnwerpers te zetten.

Voetballende dames

Hoewel er tegenwoordig bij veel voetbalverenigingen aan vrouwenvoetbal gedaan wordt en ook in onze gemeente bij de lokale voetbalclubs er elk weekend actieve vrouwen aan het voetballen zijn was het nu niet eenvoudig om de dames actief in beweging te zien. Het seizoen is namelijk ten einde en op de velden zie je nu vooral voetballende jeugd. Echter op de velden bij SV Argon was nog een damesteam volop in training. Ik ging met ze in gesprek.

Spontaan een team ontstaan

Ik begreep van één van de dames dat het hier ging hier om een team wat letterlijk spontaan langs de lijn is ontstaan. Christa Spil zegt: “Op 9 maart stonden Amanda en ik langs het voetbalveld waar onze dochters in de M014 spelen. We waren op zoek naar extra speelsters voor de vrijdag Trimmers van HVM. De andere moeders die langs de kant stonden zagen daar niet veel in, maar wilden wel mee spelen als we zouden gaan voetballen. Ter plekke hebben we een appgroep aangemaakt en de eerste namen in de groep toegevoegd.”

Lopend vuurtje

Vanaf dat moment ging het heel snel. Het verhaal dat wij dames zochten voor een voetbalteam 30+ ging als een lopend vuurtje langs de voetbalvelden op verjaardagsfeestjes werden ook dames geronseld. De lijst met deelnemers aan de groep werd al snel groter. Vriendinnen, zussen, oude teamgenoten, vage kennissen die ook graag mee wilden doen: iedereen werd toegevoegd in de groep. Het was al snel meer dan een elftal.

De echte start

Omdat er al zo snel zo veel enthousiastelingen waren, wilden ze zo snel mogelijk ook starten met trainen. Ze hadden nog geen trainingsveld, geen middelen en geen trainers. Er kwam bij Argon op woensdagavond een veld beschikbaar en dat werd dus het moment om echt het veld op te gaan met dit nieuwe team. De coördinator Meidenvoetbal heeft ballen en pionnen voor ze geregeld. Maar een trainer, die was er niet zomaar.

Trainers lief aangekeken

De dames hebben toen hun charme in de strijd geworpen en hebben een aantal trainers binnen Argon lief aangekeken en het is gelukt om tot het einde van het seizoen elke keer twee trainers te krijgen die de dames de fijne kneepjes van de voetbalsport bij te brengen. Daar is het team ze allemaal heel dankbaar voor, want de insteek van het team is gezellig & lekker trainen en dat is lastig als je zelf nog nooit gevoetbald hebt, dus we hebben de trainers echt nodig!

Dit is een goed stel hoor!”

Op 10 april was hun eerste training en op 19 juni was ik nu getuigen van de laatste training van het seizoen. Om de historische woorden van Theo Reitsma over het gouden Oranje-elftal van 1988 maar even te gebruiken kan ik zeggen: “Dit is een goed stel hoor!” De groep bestaat uit vrouwen die in het verleden al wel gevoetbald hebben, die nog nooit een bal hebben getrapt en alles ertussenin. De leeftijd varieert van 30 tot 55+. Conditioneel is voetballen voor sommigen een uitdaging. Op techniek is bij enkele nog veel te winnen. Ze zijn fanatiek en leergierig, maar vooral het plezier bij de dames spat ervan af.

Het doel

Er worden duidelijk vorderingen gemaakt en het doel is dan ook dat ze volgend seizoen wedstrijden willen gaan spelen. Misschien dat dit gaat lukken met de najaar competitie 7 tegen7 op een aantal vrijdagavonden in de periode september t/m december. Op 24 mei hebben zij een oefenwedstrijd gespeeld tegen de dames van Hertha uit Vinkeveen. Dat was naast uitdagend wel erg leuk. En we hebben het niet onverdienstelijk gedaan voor een eerste keer. Dus dat smaakt naar meer!

Meedoen kan!

Tot nu toe hebben zij door mond-tot-mond veel mensen weten te bereiken, maar wellicht zijn er meer vrouwen die het leuk zouden vinden om te voetballen of het in ieder geval een keer willen proberen. Dat kan. Je hoeft niet meteen met wedstrijden mee te doen, alleen trainen kan ook. En als je nog niet zo goed bent, geen probleem het gaat ook om het plezier en je wordt vanzelf beter door training. Enthousiasme en samen lekker bezig zijn is het belangrijkste.

Oproep

Als er dus nog vrouwen (30+) zijn die interesses hebben kom gezellig mee voetballen, want in het nieuwe seizoen gaan we gewoon weer verder. De trainers voor volgend jaar hebben we nog niet geregeld, maar we hopen natuurlijk dat er trainers zijn die dit geweldige en enthousiaste team wil komen trainen. Speelsters en trainers die zich willen aanmelden kunnen contact opnemen met Argon via coordinatormeiden@svargon.nl

Vrouwenvoetbal is hot

Natuurlijk hoef je niet persé bij dit team van SV Argon te gaan voetballen als je bijvoorbeeld in één van de andere kernen in De Ronde Venen woont kan je vast ook terecht bij CSW, Hertha, HSV of SV Abcoude. Want vrouwenvoetbal is tegenwoordig hot! Laten we nu nog even onze mannen van Oranje aanmoedigen en naar de Europese titel schreeuwen dan kunnen we volgend seizoen dit voortzetten langs de lijn op de voetbalvelden in De Ronde Venen en De Kwakel, bij zowel de heren en de dames. Want voetbal blijft een leuk spelletje op alle niveaus!

Foto: aangeleverd