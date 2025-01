Filmclub Aalsmeer present op Cinefleur festival

Aalsmeer – Op zaterdag 15 februari vindt voor de zesenveertigste keer het Cinefleur filmfestival plaats, dit maal georganiseerd door Filmclub LVSL uit Leiden. Deze (amateur)filmwedstrijd, wordt gehouden tussen vijf film- en videoclubs uit de regio, te weten Amfi’66 uit de Bollenstreek, Film- en Videoclub Aalsmeer, de Haagse Amateur Filmclub, Filmclub Zoetermeer en Filmclub LVSL uit Leiden.

Er worden van elke deelnemende club op grootbeeld drie filmproducties vertoond, die samen niet langer mogen duren dan dertig minuten. De onderwerpen van de films zijn divers en kunnen documentaires en films zijn. De films worden voorgejureerd door een externe jury en de winnende club mag de wisselprijs, de Cinefleurbokaal, in ontvangst nemen. Tevens wordt de beste film van het festival beloond met een prijs.

Het festival is niet alleen interessant voor videoclubleden, maar voor iedereen die filmt met een smartphone of camera of gewoon geïnteresseerd is in amateurfilms. Het festival wordt gehouden in Theater Ins Blau aan de Haagweg 6 te Leiden. De zaal is open vanaf 13.30 uur en het festival begint om 14.00 uur. De toegangsprijs is 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal tegen contante betaling. Voor meer informatie kan een mail gestuurd worden naar André van der Tuijn van Filmclub LVSL via: voorzitter@lvsl.nl.

Foto: Wie wint dit jaar de Cinefleurbokaal? Foto: aangeleverd