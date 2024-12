Vernieuwing fietsknooppuntennetwerk van start

De Ronde Venen – Fietsers in de provincie Utrecht kunnen vanaf het voorjaar 2025 gebruikmaken van nog mooiere recreatieve fietsroutes. De provincie vernieuwt namelijk in samenwerking met het Routebureau Utrecht komende maanden het fietsknooppuntennetwerk. Ook het netwerk binnen gemeente De Ronde Venen behoort hiertoe.

Fietsen via fietsknooppunten

Het fietsknooppuntennetwerk is een landelijk bewegwijzeringssysteem en is populair onder recreatieve fietsers. Het herkenbare systeem van wit met groene routeborden bestaat in Nederland al meer dan 25 jaar en werkt eenvoudig: via de nummers fiets je van knooppunt naar knooppunt en pijlen wijzen de weg. Zo worden de beste en mooiste routes aan elkaar verbonden, kun je eenvoudig zelf een route plannen en worden talloze kant-en-klare fietsroutes aangeboden.

Vernieuwing en uitbreiding fietsroutes

Het recreatieve fietsroutenetwerk bestaat al langer in de provincie Utrecht en het grootste deel van de bewegwijzering en info-panelen is aan vervanging toe. Ook zijn nieuwe kansen ontstaan door verbeterde fietspaden of andere fietsvoorzieningen. In samenwerking met de gemeente, grondeigenaren, terreinbeheerders en fietsorganisaties is een vernieuwd ontwerp gemaakt. Hierbij zijn trajecten gewijzigd, vervallen en/of toegevoegd. Dit zorgt voor betere, mooiere en veiligere fietsroutes tussen bezienswaardigheden en natuur- en recreatiegebieden.

Het vernieuwde netwerk bestaat straks uit ruim 1.850 km bewegwijzerde fietsroutes. Dit is 350 kilometer langer dan het huidige netwerk. In de gemeente De Ronde Venen is het routenetwerk straks 108 kilometer, dit was eerst 102 kilometer.

Fietsen in De Ronde Venen

Wethouder Maarten van der Greft (recreatie en toerisme): “Onze groene gemeente leent zich uitstekend voor mooie fietsritten. Met de aangepaste routes en vernieuwde bebording, blijft het fietsnetwerk in De Ronde Venen aantrekkelijk voor iedereen.”

Werk in uitvoering

De werkzaamheden duren een half jaar en worden bewust in de wintermaanden uitgevoerd. Overlast blijft voor fietsers blijft daarmee zoveel mogelijk beperkt. In het voorjaar is het netwerk weer klaar voor gebruik. Door de vernieuwing kan het voorkomen dat fietskaarten, fietsroutes en informatiepanelen niet (meer) actueel zijn.

Meer informatie over de vernieuwing van het fietsroutenetwerk en aanpassing van de fietsroutes is te vinden op routesinutrecht.nl/actueel.

Op de foto een voorbeeld van een routebord fietsroute-netwerk provincie Utrecht. Afbeelding is aangeleverd.