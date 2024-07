Vernieuwd clubhuis WSCA feestelijk geopend

Aalsmeer – Er waren in eerste instantie plannen om een nieuw onderkomen te bouwen, maar uiteindelijk is toch gekozen om het markante gebouw van Windsurfclub Aalsmeer op het Surfeiland aan de Westeinder te verbouwen en om te toveren tot een modern clubhuis met goede faciliteiten voor de leden en de cursisten.

Donderdag 18 juli was deze belangrijke mijlpaal bereikt en kon het vernieuwde clubhuis officieel in gebruik genomen worden. De feestelijke opening werd in bijzijn van een grote groep belangsstellenden verricht door wethouder Bart Kabout van sportzaken en WSCA voorzitter Erwin Coster. De twee knipten met een grote schaar had kleurige lint in Aalsmeer kleuren door bij de ingang. Eenmaal binnen klonken lovende woorden. Het clubhuis is in een modern jasje gestoken en is voorzien van mooie kleedkamers, ruime douches en er is een gezellige ruimte voor ontspanning en nagenieten na een sportieve dag of avond.

Windsurfclub Aalsmeer verzorgt surflessen voor zowel beginners en gevorderden, organiseert jaarlijks diverse evenementen, waaronder de Grote Prijs van Aalsmeer, en in de zomermaanden iedere donderdag de clubavond van 20.15 tot 23.30 uur. De club is overigens altijd op zoek naar vrijwilligers. Kijk hiervoor en voor meer informatie over lidmaatschap, lessen en activiteiten op www.wsca.nl

Foto’s: www.kicksfotos.nl