Verkeersmaatregelen in Centrum voor braderie

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 7 september kan er weer gestruind worden langs de vele kraampjes en genoten worden van verschillende lekkernijen tijdens de jaarlijkse braderie in het Centrum.De Zijdstraat, Molenplein, Marktstraat, Dorpsstraat en een stukje Schoolstraat staan vanaf 10.00 uur weer vol met kraampjes, foodtrucks en leuke activiteiten. Ook zijn er verschillende leuke optredens van onder andere Happy2Dance en Stichting Rolstoeldansen Nederland. Kinderen kunnen spelletjes doen op het Molenplein bij Scouting Tiflo en op de parkeerplaats naast de bibliotheek in de Marktstraat. Daar treedt in de middag ook Dance Improvement op en zijn oude brommers en voertuigen te bewonderen.

Parkeerverbod

Vanaf vrijdagavond 6 september 21.00 uur tot zaterdag 7 september 19.00 uur is er een parkeerverbod in de Marktstraat, Schoolstraat (tussen Dorpsstraat en Steeg Zijdstraat), de Dorpsstraat (tussen Helling/Zijdstraat). Wilt u zorgen dat uw voertuig vanaf dit tijdstip elders is geparkeerd en wilt u geen fietsen vastzetten aan de fietsenstallingen? Dit in verband met de opbouw van de kramen. Er is een wegsleepregeling van kracht. Parkeren kunt u onder andere in de parkeergarage van Studio’s Aalsmeer. Let erop dat het Praamplein niet gebruikt kan worden door de feesttent.

Gewijzigde verkeersituatie

De volgende wegen zijn afgezet op zaterdag 7 september. Er staan hier verkeersregelaars. Marktstraat –

Schoolstraat (vanaf Steeg Zijdstraat tot Dorpsstraat) – Dorpsstraat (vanaf Helling tot Zijdstraat) – Zijdstraat – Punterstraat- Weteringstraat (vanaf Gedempte Sloot, parkeergarage Weteringstaete bereikbaar).

Het Zorgcentrum is zaterdag alleen via het Praamplein bereikbaar!

Raadhuisplein en Uiterweg

Om de drukte vanaf de Uiterweg en op de Van Cleeffkade te vermijden zijn er meer verkeersmaatregelen genomen. Het Raadhuisplein kan alleen via het bruggetje voor het Raadhuis ingereden worden. Uitgang is bij Restaurant De Jonge Heertjes – Oversteekplaats Uiterweg is afgesloten, voetgangers moeten oversteekplaats Van Cleeffkade bij Van Uffelen gebruiken – komende van de Uiterweg mag het autoverkeer alleen rechtsaf slaan Stationsweg op en kan niet rechtdoor Van Cleeffkade op (voorkeur omrijden vanaf Stationsweg/Stommeerweg linksaf de Ophelialaan in en linksaf N196 op).