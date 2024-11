Verharding van het Moultonpad: Zorgen over toename van fietsers

Wilnis – De recente plannen van de gemeente De Ronde Venen om het Moultonpad in Wilnis te verharden, hebben geleid tot onrust onder de lokale bewoners. Het pad, dat geliefd is bij wandelaars vanwege zijn natuurlijke uitstraling, wordt nu aangepast om beter begaanbaar te zijn. Deze veranderingen hebben echter geleid tot zorgen over een mogelijke toename van fietsers op het pad.

Verharding van het pad

De gemeente is begonnen met de aanleg van een verhard voetpad langs het Moultonpad. Dit pad, dat oorspronkelijk een onverharde route was, wordt nu geëgaliseerd en voorzien van een stevige ondergrond. Volgens de gemeente is deze aanpassing nodig om het pad toegankelijker te maken voor wandelaars, vooral tijdens natte periodes wanneer het pad vaak modderig en moeilijk begaanbaar is.

Zorgen van de bewoners

Veel bewoners zijn echter niet blij met deze ontwikkeling. Een actiegroep, genaamd ‘Geen asfalt op het Oude Spoor’, heeft zich uitgesproken tegen de verharding. Zij vrezen dat het nieuwe pad, dat meer dan twee meter breed is, fietsers zal aantrekken en daarmee de rust en veiligheid van het wandelpad zal verstoren. “Dit was een heerlijke plek in onze gemeente waar je nog op een onverhard pad kon lopen,” zegt een wandelaar. “Ik ben bang dat dit brede pad nog meer uitnodigt om te gaan fietsen of scooteren, en dan is de rust en wandelplezier op het pad echt weg. Het wordt dan een fietspad naar de woonwijken”.

Reacties van de gemeente

De gemeente heeft aangegeven dat de verharding noodzakelijk is om het pad toegankelijk te houden voor alle gebruikers, inclusief ouderen en mensen met kinderwagens. Ze benadrukken dat het pad officieel een voetpad blijft en dat er geen plannen zijn om het om te vormen tot een fietspad.

Historische achtergrond

Het Moultonpad, officieel het Robert Moultonpad, is vernoemd naar de Canadese piloot Robert Benjamin Moulton. Hij kwam om het leven toen zijn Vickers Wellington bommenwerper in 1943 boven Wilnis werd neergehaald. Het pad loopt over de oude spoordijk en verbindt de Veenweg in Wilnis met Voorbancken in Vinkeveen. Er zijn in 2019 informatieborden geplaatst om de geschiedenis van deze plek te herdenken.

Toekomstige ontwikkelingen

Hoewel de verharding van het pad al is begonnen, blijft de discussie tussen de gemeente en de bewoners doorgaan. De actiegroep hoopt dat er nog aanpassingen worden gedaan om het pad niet of tenminste minder aantrekkelijk te maken voor fietsers en zo een veilig wandelerpad te behouden.

