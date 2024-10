Vergadering commissie Luchtvaartzaken Aalsmeer

Aalsmeer – Dinsdagavond 15 oktober om 20.00 uur vergadert de commissie Luchtvaartzaken van de gemeenteraad van Aalsmeer. De commissie wil graag weten wat er leeft onder de Aalsmeerders en nodigt bewoners, organisaties en bedrijven uit om in deze vergadering hun standpunt over de leefomgeving te delen. Aalsmeer heeft een unieke band met Schiphol, zowel in positief als in negatief opzicht. Luchtvaart gerelateerde zaken zijn zo belangrijk voor Aalsmeer en haar inwoners dat een aparte raadscommissie van grote toegevoegde waarde is. Deze commissie houdt zich bezig met actuele zaken rondom Schiphol, zoals een gezonde leefomgeving en vermindering van overlast op verschillende gebieden. De commissie doet dat samen met inwoners, organisaties en deskundigen.

Tijdens de vergadering wordt gesproken over het hoger beroep van de stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV). De staat heeft op 17 juni 2024 stichting RBV gedagvaard in hoger beroep. De RBV komt bij de commissie een toelichting geven over de stand van zaken.

Offerte gezondheidsonderzoek

Recent onderzoek toont aan dat blootstelling aan ultrafijn stof en geluid van vliegtuigen rond Schiphol mogelijk leidt tot nadelige gezondheidseffecten, vooral bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Er is behoefte aan een gedetailleerd overzicht van de huidige wetenschappelijke inzichten op dit gebied. Het doel is een uitgebreid literatuuronderzoek uit te voeren naar de gezondheidseffecten van Schiphol op omwonenden, met speciale aandacht voor kinderen. Daarnaast wordt beoogd de omliggende gemeenten binnen een straal van 15 kilometer rond Schiphol te betrekken bij het onderzoek en te inventariseren wat er speelt op dit gebied, met het oog op mogelijke participatie in vervolgonderzoek. Tijdens de commissie wordt de stand van zaken over het gezondheidsonderzoek toegelicht.



Onderzoeken en Publicaties

Op de agenda staat een aantal onderzoeken en publicaties. De gemeente Amsterdam heeft een position paper opgesteld. Een position paper is een document waarin een organisatie of belangengroep een beleidsstandpunt, plan of visie verdedigt of propageert. Het is een politiek document, waarbij ‘politiek’ gelezen moet worden als: iets geregeld weten te krijgen. Daarnaast wordt de motie van de gemeente Uithoorn besproken met een zienswijze op de MRA agenda. Tenslotte is er de reactie van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die gaat over aanvullende raadpleging “balanced approach-procedure Schiphol”. Deze procedure moet worden doorlopen wanneer een EU-lidstaat een geluid gerelateerde exploitatiebeperking wil doorvoeren op een luchthaven met meer dan 50.000 vliegbewegingen per jaar.

Laat uw stem horen over uw leefomgeving

De commissie nodigt inwoners, organisaties en bedrijven uit hun stem te laten horen over hun leefomgeving en de invloed van Schiphol. Uw inbreng heeft invloed op het beleid dat Aalsmeer richting Schiphol zal voeren. Insprekers krijgen 5 minuten de tijd voor hun verhaal. Als er zich heel veel insprekers melden zal de commissie een aparte bijeenkomst organiseren om iedereen te kunnen horen. Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om in te spreken en bijvoorbeeld te vertellen over hun eigen ervaringen. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u zich tot dinsdag 15 oktober 12.00 uur melden bij de griffie via de mail (griffie@aalsmeer.nl).

U bent uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken is te vinden op www.aalsmeer.nl. Via de website is de vergadering live te volgen of achteraf later terug te kijken.