Veenland turnsters stralen op recreantenwedstrijd!￼

De Ronde Venen – Zaterdag werd in Utrecht de recreantenwedstrijd gehouden. Dit jaar voor het eerst ook in teamverband. In de eerste ronde moesten in niveau 5 turnen Jaimy, Lynn, Nova, Emma, Erva en Lieke. Ze waren best zenuwachtig maar op sprong allemaal mooie streksprongen, Lynn behaalde als enige meer dan 12 punten! Op brug mooie oefeningen en Lynn en Emma hadden zelfs het hoogste cijfer van iedereen. Op balk vonden sommige het moeilijk om het midden van de balk te vinden maar niemand viel en iedereen wist de hele oefening uit zijn hoofd. Erva was hier het hoogste van alle turnsters. Ook het laatste toestel ging heel goed en dat bleek want ze mochten als team de gouden medaille in ontvangst nemen.

Tweede

Op de andere baan turnden niveau 4. Neve, Elize, Tifa, Liz, Lynn en Sophie. Ook hier waren best wel zenuwen aanwezig. Ze begonnen op balk en ook hier wist iedereen de oefening en werden er hoge punten gescoord. Neve zelfs de hoogste van alle turnsters. Op vloer liet Tifa een het hoogste cijfer noteren maar ook de andere deden het keurig. Op sprong met oprollen allemaal cijfers boven de 10 en op brug ging het voor sommige niet helemaal zoals het hoorde maar uiteindelijk werden ze heel knap 2de.

De talenten

In de laatste ronde turnden de talenten. Dit waren Livv, Sylvie, Celie en Sanne. Zij begonnen ijzersterk op brug met hele mooie oefeningen. Livv was hier de beste van allemaal. Op naar de balk, die verschrikkelijke balk. Helaas ging dit iets minder goed en moesten er een paar vallen worden geïncasseerd en gooide iemand de hele oefening om. Livv hield haar hoofd koel en kreeg hier ook het hoogste cijfer. Op vloer was iedereen weer bij de les en kreeg iedereen punten boven de 10. Op sprong allemaal mooie handstandplat vallen. Uiteindelijk was de concurrentie sterk en trainen ook meer uren dus op een 4de plaats met maar 1 uur training in de week is echt heel knap.

In de andere baan turnden Sara en Mia in middenbouw niveau 4 samen met turnsters van Gympoint Montfoort. Ze begonnen goed op vloer en op sprong scoorde Sara het hoogste cijfer van iedereen. Op naar de balk Mia heeft enorme sprongen vooruit gemaakt van doodeng die balk naar toch wel leuk. Vloer ging ook goed en tot hun verrassing kregen ze gouden medaille omgehangen. Dit was de allerlaatste wedstrijd van het seizoen, we kunnen terugkijken op een mooi seizoen.

Foto: aangeleverd