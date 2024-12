Veenland tafeltennis 3 gehuldigd

Wilnis – Naast het eerste team van tafeltennisvereniging Veenland, dat kampioen werd in de 1e klasse, was er ook feest bij het derde team. Martijn en Yannick wisten in de 3e klasse met acht punten voorsprong op nummer 2, VTV uit Nieuwegein, de najaarscompetitie af te sluiten.

In de onderlinge wedstrijden waren ze met 0-5 in de uitwedstrijd en 3-2 in de thuiswedstrijd duidelijk de sterkste. Martijn speelde jarenlang in de 5e en 4e klasse, tussen 2010 en 2022. Intussen arriveerde Yannick op de club en begon vanaf 2023 in de 4e en 3e klasse furore te maken. Zo kwam de ideale combinatie in zicht van Martijn en Yannick. In de komende voorjaarscompetitie spelen ze in de 2e klasse en vormen zo een mooi tussenstation tussen de hoofdklasse van het 1e team en de 3e klasse van team 2. Ze begonnen meteen na de huldiging de training op te voeren, want het is natuurlijk wel de kunst om je in de 2e klasse te handhaven. Meer informatie over tafeltennis in Wilnis: www.veenland.nl of mail naar tafeltennis@veenland.nl.

Martijn en Yannick. Foto: aangeleverd.