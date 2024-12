Veel animo in Aalsmeer voor regentonactie

Aalsmeer – Tijdens de Nationale Klimaatweek konden inwoners, na het aanschaffen van een regenton, via de gemeente Aalsmeer een korting van 50 euro aanvragen. De regentonactie had ruimte voor 50 aanvragen. In totaal hebben ruim 45 huishoudens een aanvraag ingediend.

Het plaatsen van een regenton is een eenvoudige en effectieve manier om regenwater op te vangen en te gebruiken. Het opgevangen water kan worden ingezet om planten in de tuin of binnenshuis water te geven, vooral in droge periodes. Dit heeft niet alleen voordelen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Regenwater is zacht, ideaal voor planten, en door minder drinkwater te gebruiken wordt geld bespaard.

Bewustwording

De regentonactie was onderdeel van de nationale klimaatweek, waar bewustwording en actie rondom klimaatverandering centraal staat. Tijdens deze week werden er verschillende activiteiten georganiseerd.

Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart konden onder andere langskomen bij de energiekraam op het Praamplein voor advies over energiebesparing en deelnemen aan de rondleiding ‘Het Vergeten Plantseizoen’ bij de Historische Tuin.

Inloop energie en klimaat

De Nationale Klimaatweek liep van 11 tot en met 17 november, maar voor vragen over energie en klimaat kunnen inwoners iedere maandag van 13.30 tot 16.30 uur terecht in de Bibliotheek aan de Marktstraat. Klimaatburgemeester Theo Bergonje en een energiecoach uit Aalsmeer zijn aanwezig om tijdens deze inloop vragen over energie en klimaat te beantwoorden. Vragen vooraf stellen kan per mail: bergonje.ommekeer@gmail.com. Ideeën zijn altijd welkom.