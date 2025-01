Vaderworkshop die over grenzen gaat

De Ronde Venen – Na het succes van de vaderworkshop ’Superpapa word je zo’ is op verzoek van vele vaders deze workshop die over grenzen gaat ontwikkeld.

Het liefst laat je ze hun gang gaan, je kinderen. Lekker spelen, ravotten en kattenkwaad uithalen. Een kind moet kind kunnen zijn! Dus ze kunnen wel een potje bij je breken, die kinderen van jou. Maar soms is het ineens klaar. Dan ga je van 0 naar 100 in één seconde, wordt je uit het niets boos. En achteraf denk je: waar kwam dat vandaan?

Je wilt niet die strenge ouder zijn, want je wilt het leuk hebben met je kind. Maar soms heb je toch het gevoel dat het moet: je grens aangeven. Omdat ze je uittesten, de boel op stelten zetten, keihard gillen om niks of elkaar in de haren vliegen. Of omdat ze jouw ’nee’ negeren en gewoon keihard over jouw grenzen gaan. En dan is de vraag: wanneer grijp je in? En vooral ook: hoe?

In deze workshop leer je waarom kinderen de grens opzoeken en hoe jij deze op een veilige manier oplegt. Zonder dat je zo boos wordt en je kind je met angstige ogen aanstaart.

De workshop wordt begeleid door Marloes Craenen. Marloes is moeder van puberdochter Aïsha en kleuterhond Fleur. In haar opvoeding heeft Marloes de nodige strijd ervaren tussen haar en haar eigenwijze kind met sterke wil. Dat wat ze heeft geleerd, geeft ze graag door. In het dagelijks leven is Marloes vadercoach en helpt zij met name de jonge vader die zichzelf beloofd heeft het anders te doen in de opvoeding dan hem is voorgedaan, maar niet weet hoe. Ook die kennis en ervaring komt van pas in deze workshop.

Deze workshop vindt op maandagavond 13 januari a.s. plaats, van 20.00 tot 22.00 uur in Bibliotheek Mijdrecht. Deelname is gratis na aanmelding via de website derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor meer informatie bekijk onze website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

Ouders gezocht!

Vind je het leuk om te helpen? Zij zijn op zoek naar ouders die hun team willen versterken. Zie de site derondevenen.ouderslokaal.nl voor een overzicht van de vacatures.

Foto is aangeleverd.