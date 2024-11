U14 Basketbalteam Argon tegen BV Alphia uit Alphen a/d Rijn

Mijdrecht – Voor het beginnende U14-team was het een wedstrijd vol opwinding en leerervaringen. Het team, dat pas dit seizoen voor het eerst wedstrijden speelt, moest het opnemen tegen een tegenstander die, net als zij, aan de onderkant van de ranglijst staat. Hoewel de verwachtingen gemengd waren, bleek het duel uiteindelijk tot de laatste minuut spannend.

In het eerste kwart werd het team overrompeld door het snelle spel van de tegenstander, die vooral uitblonk in snelle breaks en scherpte in de omschakeling. Onze spelers leken even verrast en kwamen snel achter te staan. Gelukkig herpakten ze zich in het tweede kwart en slaagden erin om meer weerstand te bieden. Het spel ging vervolgens redelijk gelijk op, met als resultaat dat de ruststand een achterstand van slechts 10 punten liet zien.

Na de pauze zette het team de lijn van het tweede kwart door en wisten ze zelfs de achterstand te verkleinen tot drie punten. De tegenstander bleef gevaarlijk in de break, maar onze spelers toonden veerkracht. Dankzij een solide verdediging en goed spel in de aanval kon Argon zelfs het verschil terugbrengen naar gelijke stand. Het vierde kwart verliep in ons voordeel, en het hoogtepunt was een prachtige driepunter van Kimon Leufkens in de buzzer.

Doordat de score gelijk stond aan het eind van de reguliere speeltijd, werd het een verlenging. Helaas bleek de tegenstander in de verlenging toch net iets sterker. Onze spelers konden het tempo van de tegenstander niet meer bijbenen, en uiteindelijk moest het team toezien hoe de tegenpartij de voorsprong vergrootte naar tien punten.

Hoewel de eindstand niet in ons voordeel was, is het team trots op hun veerkracht en verbeteringen op het veld. Dit was een wedstrijd vol leermomenten, en met de inzet en groei die ze hebben getoond, zal dit jonge team ongetwijfeld blijven groeien in de competitie.

Ook interesse in basketbal? Neem voor meer informatie contact op via basketball@svargon.nl of kijk op onze socials voor informatie.

Foto is aangeleverd