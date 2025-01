Tweehonderd reacties op bestemmingsplan Vinkeveense Plassen

De Ronde Venen – Aanstaande donderdag, 9 januari, krijgt de gemeenteraad een technische toelichting op het ontwerp van het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, voor de uitvoering van toezicht en handhaving. Al sinds 2015 bereidt de gemeente een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen voor. Het gaat zowel om het verruimen van bebouwing op de legakkers, anderzijds speelt de natuurcompensatie.

Illegale bebouwing

Het college: “We willen dat eigenaren van legakkers de mogelijkheid krijgen passende bebouwing op hun legakkers te zetten, mits zij het cultuurlandschap en natuur in stand houden en de beschoeiing onderhouden”. Er zijn 200 reacties ingediend op het ontwerp van het bestemmingsplan. Volgens het college voorziet het nieuwe bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen een balans tussen het behoud van de legakkers, bebouwingsmogelijkheden voor recreatie en een goede basis voor instandhouding en ontwikkeling van natuur. Ook zou er – eindelijk – een solide basis zijn om handhavend op te treden tegen ongewenste situaties. Op dit moment staat er zo’n 8,3 hectare aan bebouwing op de legakkers in het plangebied die niet is vergund. In het nieuwe plan wordt bebouwing op de legakkers onder voorwaarden toegestaan om eigenaren te stimuleren hun legakker te onderhouden en beschoeien.

Beschoeiing en beplanting

Als de bebouwingsmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan realistisch worden benut, komt er op de legakkers in totaal 6,8 hectare aan gebouwen en bebouwing. Dat is inclusief op de legakkers toegestane verhardingen, zoals vlonders. Op de legakkers wordt 4 hectare aan gebouwen, 2,2 hectare aan vlonders/verhardingen en zo’n 0,4 hectare aan steigers mogelijk gemaakt. Nu staat in totaal op de legakkers zo’n 8,3 hectare aan illegale bebouwing. Volgens het college zal de bebouwing met 1,5 hectare afnemen.

Eigenaren van legakkers moeten in ruil voor beperkte bebouwingsmogelijkheden op hun legakkers ook zelf een bijdrage moeten leveren aan natuurcompensatie. Ze moeten de oevers van hun legakkers beschoeien om afkalving te voorkomen. Ook moeten ze een inrichtingsplan overleggen, waarin is vastgelegd dat 25 procent van een kavel wordt begroeid met inheemse beplanting en blijvend moet worden onderhouden.

Bebouwing op zandeilanden 1 en 4

Ook wordt uitbreiding van de horeca op zandeiland één mogelijk. Dat eiland ligt aan de noordoostelijke zijde van de plassen, nabij de Vinkenkade. Op zandeiland vier, aan de Baambrugse Zuwe naast de doorsteek tussen de noord- en zuidplas, wordt de bouw van een multifunctioneel gebouw mogelijk. Dat mag maximaal 600 vierkante meter groot zijn. Als opties worden genoemd kantoor, duiksport en horeca.

Allerlei participatie

Het college schrijft in te zetten op maximale participatie om zo bewoners en eigenaren in het plangebied zo goed mogelijk te betrekken. Het college: “Sinds 2018 worden de belanghebbenden/belangstellenden via de nieuwsbrief Vinkeveense Plassen, de website van de gemeente en de media op de hoogte gehouden. Bovendien hebben er al die jaren diverse gesprekken plaatsgevonden met de stakeholdersgroep als geheel maar ook met de diverse stakeholdersgroepen apart.”

Ruimschoots gebruik gemaakt

“Ook zijn er diverse bezoeken op de Vinkeveense Plassen zelf met verschillende participanten geweest. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage werd gelegd, zijn er op 19 april 2023 in de middag en in de avond inloopmomenten georganiseerd. Daarbij zijn in totaal zo’n 600 belangstellenden aanwezig geweest. Nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd hebben er, op verzoek van belanghebbenden, nog zo’n 750 gesprekken plaatsgevonden en konden belanghebbenden ook via e-mail/telefoon terecht bij de projectleiders. Hiervan is ruimschoots gebruik gemaakt.”

Onverhoopte bezwaren

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn in totaal 200 zienswijzen ingediend. Wanneer hier aanleiding toe was, hebben deze zienswijzen geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan. Het college: “Niet alle zienswijzen hebben geleid tot de door indiener gewenste aanpassing van het plan. Ondanks dat in de betreffende gevallen in de Nota van Zienswijzen zo goed mogelijk is gemotiveerd waarom de zienswijze niet heeft geleid tot aanpassingen in het plan, kan niet uitgesloten worden dat er beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan.”

Grote risico’s

Na goedkeuring van het bestemmingsplan rekent het college erop dat de aanvragen voor legale bebouwing op de legakkers dit jaar nog bijna 750.000 euro zullen opleveren. Het college: “Als het bestemmingsplan onverhoopt niet wordt vastgesteld, dan blijft alle aanwezige bebouwing strijdig zonder zicht op legalisatie en er moet worden gehandhaafd. Hierdoor ontstaat een onwenselijke situatie met grote risico’s voor alle partijen.” Als mogelijk negatief gevolg wordt aangegeven dat dan naar verwachting legakkers grotendeels niet worden onderhouden en verdwijnen.

Foto is aangeleverd.