Tweede team schaakvereniging Denk en Zet op tweede plaats

Vinkeveen – Door een forse overwinning op het derde team van het Hilversumse Schaakgenootschap is het tweede team van Denk en Zet uit Vinkeveen opgeklommen naar de tweede plaats in de 3e klasse.

Schaakvereniging Denk en Zet is een actieve schaakclub die zowel interne als externe competities organiseert. Ze bieden ook schaakcursussen aan voor de jeugd en organiseren regelmatig schaakavonden voor hun leden. De club heeft een speellocatie in Dorpshuis De Boei in Vinkeveen.

De eerste twee punten werden binnengehaald door Jan de Boer en Thierry Siecker. Opmerkelijk was de wijze waarop beide spelers de winst binnenhaalden. Waar Jan de Boer dit deed door heel rustig positioneel te schaken en aantoonde meer van het eindspel te begrijpen dan zijn tegenstander, was het Thierry Siecker, die zoals hem gebruikelijk, middels een woeste koningsaanval het punt binnenhaalde. Hoewel de koningsaanval wat dood liep werd de agressie in het spel Siecker toch de tegenstander te veel. Gevolg 2-0. Kort daarna haalde Bert Vrinzen op bord 6 het derde punt binnen. De definitieve overwinning liet nog even op zich wachten.

Gert Jan Smit had op het tweede bord veel om naar te kijken maar hield zijn focus goed op de complexe stelling wat uiteindelijk de vierde overwinning opleverde. Na nog een solide overwinning, behaald door de betere eindspelbeheersing van Cees Samsom op het eerste bord en een remise van Hidde Goossens, werd de eindstand een ruime 51/2 -1/2 overwinning voor de Vinkeveners.

Waar het tweede team het goed doet heeft het net uit de 1e klasse gedegradeerde eerste team van Denk en Zet het ook in de 2e klasse moeilijk. In de 2e klasse wordt met 6 -tallen gespeeld, terwijl er in de 1e klasse met acht spelers uitgekomen wordt per team en dit lijkt de Denk en Zetters wat op te breken daar er door het homogene team met name op de hogere borden nogal eens punten gescoord werden. Tevens blijken er ook in de 2e klasse op de eerste twee borden spelers met een rating van rond de 2000 te spelen waar de spelers op bord 1 en 2 van Denk en Zet het met een 1830 moeten doen. Kortom, ook de 2e klasse is geen makkie. Met twee keer een gelijkspel en twee keer verlies moet het eerste team voorlopig met de zesde plaats genoegen nemen.

Tweede team schaakvereniging Denk en Zet op tweede plaats. Foto: aangeleverd.