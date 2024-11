Toneelvereniging De Opregte Amateur 50 jaar

De Ronde Venen – Met drie uitverkochte voorstellingen besloot de Hoefse toneelvereniging het jubileumjaar 2024. Voor het 50-jarig bestaan was de club al sinds januari aan het repeteren en dat mondde afgelopen weekend uit in de spetterende musical IBIZA van studio Articus. Met spel, zang en dans werden de toeschouwers dermate vermaakt, dat menig open doekje door de zaal rolde.

Eerst werden de toeschouwers virtueel per vliegtuig naar Ibiza gevlogen, begeleid door drie stewardessen (de debuterende Demi van Bemmelen, Naomi Kooijman en Indy Steenbekkers) in het openingsnummer. Eenmaal aangekomen belandt de meiden-op-leeftijd-groep de Four Sisters (Anneke Hogenboom, Suzan Duivenvoorde, Monica Boone en Ida Sietsma) bij Bar Holandia, gerund door ex-hippie Rob (Harry Bakker) en zijn nichtje (Patricia Hilhorst) in het prachtige decor van een Middellandse Zeestrand.

De groep wil een comeback maken na jaren van inactiviteit en zijn ook op zoek naar hun voormalige manager, van wie ze nog geld tegoed hebben en die zich op het eiland zou bevinden. Dat laatste klopt, maar deze Gerrie (Patrick de Graaf) handelt samen met zijn Haagse compagnon Bennie (Ronald Wieman, die zijn plat Haagse accent tot in de liedjes wist vast te houden) in verdovende middelen en blijkt ook Rob nog af te persen. De Four Sisters besluiten Rob te helpen door hun comeback in Bar Holandia te organiseren.

Boycotten

Gerrie probeert dat op zijn beurt te boycotten door met hulp van de louche makelaar Gaby Scholten (Belinda Wahlen) de huur van de bar op te zeggen. Die makelaar hadden we al eerder bezig gezien door een tweetal toeristenechtparen (de Duitse Annet van der meer en Winfried Achterberg en de Engelse Bianca van Kempen en Joey Bakker) op slinkse wijze een timesharing appartement aan te smeren. Met een vals telefoontje weet Gerrie de Four Sisters weg te lokken en zet zijn liefjes (Ramona Pappot en Indy Steenbekkers, als debutant meteen een dubbelrol) in als tegenact. Hun optreden verloopt echter dramatisch. Met verschrikkelijk valse noten en haperingen bleek hun optreden niettemin een van de hoogtepunten in de musical te worden. Maar dan ontpopt de bodyguard van Gerrie en Bennie (Andre van der Zwet) zich als een undercoveragent, die de twee misdadigers al langer in het oog had en ze nu laat inrekenen. Met hulp van de producer in ruste Arie Verdecci (Peter van Kempen) maken de Four Sisters dan toch hun comeback en eindigt het verhaal in een groot feest.

De vele liedjes die het verhaal lardeerden waren geënt op bestaande bekende nummers (o.a. van Abba) en voorzien van een passende Nederlandse tekst. De repetities van deze liedjes en de live-begeleiding op de uitvoeringen werd gedaan door Charles Rademaker, die ook hier en daar de arrangementen had aangepast. Joey Bakker was verantwoordelijk voor de choreografie, met als hoogtepunt de werkelijk spetterende finale. De geluids- en lichteffecten lagen in de betrouwbare handen van Jerry Koeleman en de algemene regie was in handen van Carel Nieber.

Samen met een aantal oud leden als badgast-figuranten (Linda Pothuizen Marco Lek, Peter Hogervorst) is de Opregte Amateur er weer in geslaagd een puike uitvoering neer te zetten, waarvoor de toeschouwers de groep na afloop met een staande ovatie beloonde. Een mooie bekroning van het 50-jarig jubileum.

Foto is aangeleverd