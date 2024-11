Winst voor Tibor bij dartclub Poel’s Eye

Kudelstaart – Vorige week vrijdag was in de sporthal de Proodijhal de zesde speelavond van de dartclub Poel’s Eye. Er waren 43 deelnemers. Tibor was de eerste speelavond nog afwezig, maar daarna won hij, op verschillende niveaus, vijf finales op rij. Nu won Tibor, in de finale tegen Tim van de Poel, voor de tweede keer dit seizoen de ‘grote finale’. Door deze sterke reeks werd hij ook nog eens de terechte kampioen van de tweede periode. Het was zijn tweede periode titel ooit, de eerste titel was zeven jaar geleden, in het jaar dat de periode kampioenschappen werden geïntroduceerd.

Frank Droogh viel ook dubbel in de prijzen. Niet alleen won hij voor het eerst ooit een finale bij de Poel’s Eye, ook had hij met een zeer mooie 160 finish de hoogste uitgooi van de avond. De kans is groot dat deze score dit seizoen, net als vorig jaar, als hoogste blijft staan.

Volgende week vrijdag 6 december is de volgende speelavond. Er is een vier niveau systeem zodat iedereen zoveel als mogelijk op zijn eigen niveau terecht komt. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Meer info: www.poelseye.nl.

Foto: aangeleverd. Prijswinnaars bij Poel’s Eye. Op de voorgrond; Tim, Tibor en Frank.