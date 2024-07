Thomas Juressen geslaagd voor zwarte band taekwondo

Mijdrecht – Horangi taekwondoka Thomas Juressen heeft tijdens het nationale dan-examen zijn zwarte band (1e dan) in taekwondo behaald. Dankzij de vele trainingsuren samen met trainingspartner Esmee Lek heeft Thomas dit goede resultaat behaald.

Danexamens

De dan examens worden nationaal georganiseerd en werden deze keer gehouden in Almere. De Taekwondo Bond is in Nederland de enige organisatie die officieel de eerste dan, zwarte band, en hoger uit mag reiken. Binnen onze eigen taekwondoschool Horangi Taekwondo, kunnen het voorgaande geel, groen, blauw en roodgekleurde banden worden gehaald, verspreid over 9 examens.

Onderdelen

Op een zwarte bandexamen taekwondo moet de kandidaat bewijzen dat hij of zij een aantal vaardigheden bezit. De taekwondosport wordt ingedeeld in verschillende onderdelen. De dag begint met een schriftelijk examen over Koreaanse benamingen van technieken en lichaamsdelen, het is immers een Koreaanse sport. Hoe hoger de band is waar je examen voor doet, des te moeilijker de vragen worden. Bij het onderdeel poomse voer je individueel een vaststaande reeks technieken uit. Het gaat hierbij om de lichaamsbeheersing, technieken, kracht en uitstraling. Ondanks lichte zenuwen liet Thomas hier twee keer een goede poomse en 1 keer een voldoende poomse zien. Bij de stapssparring laat je zonder te raken zien controle te hebben over je technieken ten opzichte van een tegenstander. Daarna volgde het onderdeel zelfverdediging, waarbij je voor je zwarte band moet laten zien dat je jezelf realistisch kan verdedigen tegen verschillen manieren van vastpakken. Hier moet je snel en efficiënt op reageren. Deze twee onderdelen liet Thomas overtuigend zien samen met trainingspartner Esmee. Tijdens het sparren laat je zien dat je inzicht hebt in het (olympische) spel waarbij je punten scoort door je tegenstander te raken. Hierbij liet Thomas samen met Sebastiaan zien dat hij goed inzicht heeft en kan aanvallen en verdedigen. Als laatste komt de breektest. Met kracht en precisie moet je met 3 verschillende technieken 3 planken van 18 millimeter doorslaan of trappen, wat in 1 keer goed ging.

Gelukkig vond de examencommissie ook dat Thomas een erg goed examen heeft afgelegd. Horangi Taekwondo feliciteert Thomas met dit mooie resultaat! Voor meer informatie over taekwondo en Horangi kunt u klikken www.facebook.com/Horangitaekwondo/?locale=nl_NL.

Foto: aangeleverd