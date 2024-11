Thema Gedichtendag 2025 is ‘lijfelijkheid’

Aalsmeer – KCA organiseert op donderdag 30 januari Gedichtendag 2025. Het thema dat ‘Poetry International’ heeft bedacht is ‘lijfelijkheid’. Dichters kunnen aan de Gedichtendag deelnemen, die ook ditmaal weer wordt gehouden in (klein) Bacchus. Het culturele café aan de Gerberastraat is in de avonduren (vanaf 20.00 uur) het decor voor poëtische voordrachten.

Wil je hieraan deelnemen? Laat dan je dichterlijke gedachten gaan over het thema. Voel jij je op sommige momenten niet lijfelijk aanwezig in het nu? Ben je ‘vrienden’ met je lijf of juist niet? Houd je ervan te worden (aan)geraakt? Allemaal gedachten die je op poëtische wijze aan het papier én het publiek kunt toevertrouwen, want meedoen is voordragen. De gedichten worden in een bundel opgenomen.

Stuur je bijdrage naar poezie@kunstencultuuraalsmeer.nl. De uiterste inleverdatum is zondag 5 januari. Graag aanleveren in Word (liefst in lettertype/grootte: Garamond 24). Informatie: poezie@kunstencultuuraalsmeer.nl

Foto: Gedichtendag 2023 met toen dorpsdichter Jan Daalman die als presentator optrad. Foto: KCA