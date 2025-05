Tegemoetkoming VO-leerlingen vanaf 18 jaar

Regio – Scholieren in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo, vso of vavo) in ook Uithoorn en De Ronde Venen hebben vanaf het kwartaal na hun 18e verjaardag recht op geld van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); de tegemoetkoming scholieren. Veel scholieren en hun ouders zijn hier niet van op de hoogte.

De tegemoetkoming scholieren bestaat uit twee onderdelen: een basistoelage en een aanvullende toelage. De basistoelage is er voor iedereen. De aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen de ouders. De tegemoetkoming scholieren is een gift. Dit betekent dat scholieren het later niet hoeven terug te betalen.

Er is een speciale pagina voor de tegemoetkoming ingericht: duo.nl/scholieren. Daar staat alle informatie over de voorwaarden, bedragen en hoe je het kunt aanvragen. De komende weken geeft DUO bovendien meer bekendheid aan de tegemoetkoming via scholen en sociale media.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijs-instellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten en het verzorgen van het proces diploma-erkenning en -legalisatie.

Foto: aangeleverd.