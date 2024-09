SV Argon trekt eindsprint met obligatieplan

Mijdrecht – SV Argon droomt van een vernieuwde accommodatie met nieuwe kleedkamers én een nieuwe kantine. Om een deel hiervan te financieren, werd een obligatieplan gelanceerd. Vol trots maakt de club bekend dat al meer dan € 200.000,– is ingelegd door leden, oud-leden, ondernemers en andere belangstellenden. Maar… het bestuur droomt van meer. Het streefdoel is € 250.000,–.

Wie helpt SV Argon in de eindsprint?

Het obligatieplan van SV Argon is een win-winsituatie: een investering in de club én een investering voor alle deelnemers. “Meedoen kan al met een inleg vanaf € 1000,–”, vertelt penningmeester Fred Eindhoven. “Het rendement is afhankelijk van de obligatie die gekozen wordt: 0%, 2% en 4%. Deze percentages staan voor het gemiddelde rendement gedurende de looptijd. Afhankelijk van de obligatie is de looptijd 10 of 12 jaar.”

Argonaut Peter Winters aarzelde niet toen hij hoorde van het Obligatieplan om de (ver)nieuwbouw op weg te helpen. “Voor mij is het een heel simpel verhaal”, zegt hij. “Hier wil ik in participeren. Ook voor mijn beide zoons heb ik direct obligaties gekocht. Je moet elkaar een beetje helpen in het leven en in dit geval komt het geld voor 100% terug. Sterker nog, je krijgt er rendement op. De club is met heel mooie dingen bezig en daar wil ik graag aan bijdragen.”

Peter is al vanaf zijn zevende bij de club betrokken. “Tot mijn 37e heb ik in het eerste gevoetbald’’, vervolgt hij. “We hebben samen plussen en minnen meegemaakt. Mijn zoons voetbalden hier ook, eentje zelfs nog steeds. Je kunt dus stellen dat SV Argon in ons DNA zit. Voor ons is de club een deel van ons leven. Het is fantastisch om daarbij te horen. Voor mij is het heel helder: doe gewoon mee als dat tot je mogelijkheden behoort. Hier wil je bij horen, want hier wordt iets moois neergezet.”

De eindsprint van het obligatieplan loopt tot 30 november 2024. Wie geeft SV Argon het laatste zetje op weg naar de € 250.000,–? Ga naar de website: svargon.nl/ver-nieuwbouw-clubhuis.

Foto is aangeleverd.