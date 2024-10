Superdruk bij bingo voor Sinterklaas Bingo

Aalsmeer – Bingo spelen voor kaarten voor de grote Sinterklaas Bingo, daar bleken heel veel inwoners wel zin in te hebben. Afgelopen donderdag 3 oktober was de voorverkoop voor dit altijd gezellige en hilarische festijn en ruim voor de aanvang werd er al enthousiast gewacht voor Café Vleghaar in de Chrysantenstraat.

Een ‘gewone’ voorverkoop was het niet. De organisatie, Sinterklaas in Aalsmeer, maakte hier een voorpret bingo-avond van. De ballen gingen alvast rollen. Bij de entree kreeg iedere bezoeker een bingonummer uitgedeeld en als dit nummer werd gedraaid mocht de bezitter naar voren komen en maximaal vier kaarten kopen. In totaal waren 500 kaarten beschikbaar en deze waren in no-time uitverkocht.

Menigeen bleef na de voorverkoop nog ‘hangen’, want het was gezellig en de Sinterklazen en Piet trakteerden weer op allerlei gekkigheid, er was muziek, hapjes en drankjes. Al met al een heerlijke voorpret-avond.

De grote Sinterklaas Bingo is op zaterdag 14 december in Studio’s Aalsmeer.

Foto’s: www.kicksfotos.nl