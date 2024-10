Succesvol dames biljart toernooi

De Hoef – Op vrijdagavond 25 oktober en zaterdag 26 oktober vond in het gemeenschapshuis “De Springbok” in de Hoef alweer het 11e dames biljart toernooi plaats. Onder leiding van een aantal vrijwillige scheidsrechters streden 13 dames om het kampioenschap van de Hoef. In twee poules onderverdeeld troffen de dames elkaar over vier wedstrijden en de beste twee van elke poule troffen elkaar in de halve finales op zaterdagmiddag. In die halve finales troffen de dames Lucia Burger en Gerdien Bras elkaar en in de 2e halve finale troffen Roos Aarsman en Brenda Neal elkaar. Na twee mooie wedstrijden gingen Gerdien Bras en Brenda Neal naar de finale. Deze werd overtuigend gewonnen door Brenda Neal, zodat zij zich voor een jaar winnaar mag noemen van het open Dameskampioenschap in de Hoef. De organisatie kan terug kijken op een mooi toernooi en dankt een ieder hiervoor. En dames noteer alvast de laatste vrijdag en zaterdag van oktober 2025 in uw agenda voor het volgend damestoernooi in de Hoef.

Foto is aangeleverd