Straatnamen gezocht voor nieuwe wijk Oosteindedriehoek

Aalsmeer – In Aalsmeer Oost wordt het nieuwbouwproject Oosteindedriehoek gerealiseerd. Deze nieuwe wijk heeft uiteraard straatnamen nodig. Er is gekozen voor het thema ‘Belangrijke Aalsmeerders’. De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte gaat nu op zoek naar straatnamen die passen binnen dit thema. Aan inwoners wordt gevraagd hierbij te helpen en input te leveren.

‘Belangrijke Aalsmeerders’

De keuze voor het thema ‘Belangrijke Aalsmeerders’ maakt dat de wijk nu en in de toekomst herkenbaar is als wijk van Aalsmeer. En op deze manier kunnen Aalsmeerders die zich op verschillende manieren en in verschillende tijdvakken hebben ingezet voor de Aalsmeerse samenleving worden geëerd. De commissie denkt daarbij aan het vernoemen van bijvoorbeeld Olympiërs, notabelen, verzetsmensen en Farregatters. De commissie wil bij het kiezen van de namen een diversiteit aan mensen eren, waaronder vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen in de samenleving. Er wordt gewerkt aan een lijst met namen, maar er wordt ook input gevraagd aan inwoners.

Welke belangrijke Aalsmeerders uit het verleden mogen niet ontbreken in deze wijk? Inwoners kunnen suggesties voor vernoemingen indienen via participatie.aalsmeer.nl tot uiterlijk 31 juli 2024. Voor het vernoemen van personen gelden bepaalde voorwaarden, waarvan de belangrijkste zijn: De te vernoemen persoon moet minimaal vijf jaar overleden zijn; de persoon moet van groot belang zijn geweest voor de Aalsmeerse samenleving; de persoon moet van onbesproken gedrag en onomstreden zijn en de persoon mag niet al vernoemd zijn in de gemeente Aalsmeer. De commissie gaat aan de slag met alle suggesties en namen die reeds op de lijst staan. Zij maakt hieruit een afgewogen keuze. Hierbij speelt het geen rol hoe vaak een naam is ingediend en er kan niet worden gestemd.

Voorstel eind augustus

De commissie komt eind augustus met een voorstel voor de straatnamen van fase 1 van de Oosteindedriehoek. In september besluit het college van B&W hierover. Daarna worden de straatnamen vastgesteld en verwerkt in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), zodat de ontwikkelaar de omgevingsvergunning kan aanvragen. Voor fase 2 en 3 van de wijk gebeurt dit op een later tijdstip.