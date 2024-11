Stefan Romkema wint Historische Tuinknop 2024

Aalsmeer – Woensdag 20 november is op de volle tribunes van de veilingzaal in de Historische Tuin weer gestreden om de felbegeerde Historische Tuinknop. Een echte traditie, want de wedstrijd vindt al sinds 2001 plaats. Een groot aantal inkopers van exporteurs was van de partij, waaronder de ‘harde kern’ maar gelukkig ook nieuwe gezichten. Stefan Romkema, inkoper bij Melle Jongkind Aalsmeer, ging er dit jaar met de winst vandoor.

Aan het begin van de avond werd stilgestaan bij het overlijden vorig jaar december van Henk de Gooijer, die vanaf het begin een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in de organisatie van dit jaarlijkse evenement. Voor de eerste keer trad Alain Weij op als veilingmeester om de wedstrijd in goede banen te leiden. In het begin moesten de deelnemers er duidelijk nog wat inkomen maar al snel kwam de wedstrijd goed op gang.

Spannende finale

Op de oude ‘Bloemenlust’ veilingklok uit 1930 werden vier voorronden, een halve finale en de finale gespeeld. Drukken op de digitale veilingklok is tegenwoordig een fluitje van een cent, maar drukken van het juiste nummer op een bijna honderdjarige veilingklok is echt niet makkelijk. Dat bleek ook deze avond weer. Uiteindelijk kwam in een bijzonder spannende finale tussen Vincent Blom van Floral Charm en Stefan Romkema van Melle Jongkind Aalsmeer, de laatstgenoemde als trotse winnaar uit de strijd. Uit handen van bestuurslid Karel Hooijman mocht hij de gouden knop trofee in ontvangst nemen.

Ludieke veiling

Vlak voordat de wedstrijd zou beginnen, kwam geheel onverwacht Sinterklaas en zijn knecht de veilingzaal binnen. Terwijl Piet de pepernoten uitdeelde hield Sinterklaas een geestige toespraak. De veilingmeester maakte onmiddellijk van de gelegenheid gebruik om een ‘Sinterklaas bezoek-aan-huis’ te veilen. Die bijzondere kavel bracht meteen een fors bedrag op! De toon was daarmee gezet voor het veilen van ruim 80 kavels, waaronder de traditionele – elk jaar door Marjan van Houwelingen gebreide – shawl in de Aalsmeerse kleuren. Vele bedrijven, horeca en winkeliers hadden prachtige producten en waardebonnen ter beschikking gesteld, die Coos Buis op zijn eigen humorvolle wijze voor de klok bracht. Hij wist het publiek goed te bewerken, resulterend in een prachtige opbrengst van bijna 9.000 euro.

Onderhoud Tuin

Het geld komt de Tuin zeer goed van pas, want de instandhouding van dit levende tuinbouwmuseum – en dan met name het onderhoud – vergt elk jaar weer grote investeringen. Mede dankzij het Hortensiajaar met als recent hoogtepunt de tentoonstelling Kleur & Classics trok de Tuin dit seizoen weer meer bezoekers dan vorig jaar en is het niveau van voor corona weer bereikt. Na afloop werd er in de corridor nog lang nagepraat over deze bijzonder gezellige en geslaagde avond. Op naar de volgende editie in november 2025!

Foto: Stefan Romkema met de Historische Tuinknop 2024. Foto: aangeleverd